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70 % من الموازنة المصرية مصدرها الضرائب

الثلاثاء 19/نوفمبر/2019 - 11:36 م
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سارة عيد
سارة عيد
هدى عبدالرازق
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قالت سارة عيد، رئيس وحدة الشفافية بوزارة المالية، إن الاقتصاد المصري متعدد المصادر، و70% من الموازنة المصرية مصدرها الضرائب، وتعمل الدولة على تنويع مصادر الدخل، وتشجيع الاقتصاد غير الرسمي للانضمام للاقتصاد الرسمي.

وأشارت "سارة"، خلال حوارها مع الإعلامي خالد أبو بكر برنامج "الحياة اليوم" المذاع عبر فضائية "الحياة"، مساء الثلاثاء، إلى أن وجود عجز في الموازنة أمر طبيعي، ونسبة قليلة جدا من الدول التي تغطي مواردها نفاقاتها، منوهة بأنه لأول مرة معدل الدين في مصر في اتجاه انخفاضي منذ 7 سنوات.
وأوضحت أن موازنة مصر ليست توسعية أو انكماشية، وإنما هى توازنية تسعى لإجراء إصلاح اقتصادي، منوهة بأن كل ما تم توفيره من رفع الدعم للمحروقات تم توجيهه لتوسع في برامج الحماية الاجتماعية،، وملف التعليم والصحة، وملف الدعم.
وأضافت أن كل ما أقيم من مشروعات في العاصمة الإدارية اللجديدة ليس من موازنة الدولة، حيث أن شبكات الصرف فقط هى من تمويل الدولة.
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