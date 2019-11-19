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محمد شعبان: تعرضت للضرب لهذا السبب ودكة الزمالك أهم الصعوبات (فيديو)

الثلاثاء 19/نوفمبر/2019 - 11:25 م
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بوابة الفجر
الفجر الرياضي
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قال اللاعب محمد شعبان، لاعب الزمالك الأسبق، إنه واجه موقفًا عصيبًا مع اللاعب أيمن سعيد خلال تواجده بالناشئين غزل المحلة، في بداياته الكروية، حيث تعرض للضرب بالقلم ، موضحًا أنه عندما كان صغيرًا كان معتادًا دائمًا على مناداة كل اللاعيبة بلقب "يا كابتن"، حتي وإن كانوا بمثل عمره، وذات يوم كانوا متخاصمين ونادي عليه بـ"يا أيمن" بدلًا من "يا كابتن"، لذلك قام بصفعه بقوة حتي إنه جلس يبكي حينها طوال اليوم، لافتًا أن هذا الأمر من ضمن المواقف الصعبة التي تعرض لها ولا يستطيع أن ينساها أبدًا خلال نشأته.

وأضاف شعبان، في تصريحاته خلال برنامج "ع الدكة"، مع الإعلامي إبراهيم عمر، قائلًا:"لقد لعبت في العديد من الأندية خلال مشواري الكروي، ففي البداية لعبت في الدرجة الأولي بنادي غزل المحلة، ثم سافرت بعدها إلي ليبيا ولعبت هناك لمدة ٦ أشهر، وبعدها عدت مجددًا وانضممت لمنتخب السويس، والحقيقة انضمامي لهذا المنتخب من أغرب القصص التي صادفتها في حياتي، لأنني عندما رحلت من غزل المحلة كنت أساسًا لاعب دوري ممتاز، لذا عندما انتهيت من اللعب في ليبيا وبالمناسبة كانت فترة مأساوية، كان من المفترض أن أعود للدوري مجددًا، إلا أنني عندما عدت تفاجئت بغلق كل الدوري الممتاز، ولم يكن أمامي سوي اللعب في الدرجة الثانية مع منتخب السويس".

وتابع:"وبالفعل اضطريت للذهاب هناك، إلا أنني وجدت المدرب يطلب مني اللعب في مركز الباك رايت، لكنني رفضت لأنني مهاجم، «لكن هو رفض وقالي بقولك ايه أنت هتلعب باك رايت ياما كدة ياما هتمشي، قولتله مبعرفش أدافع أنا، قالي لا هو باك رايت أنت شكلك باك رايت وأقولك حاجة أنت أصلًا شكلك مش لاعيب كورة»، فاضطريت أني أكلم وكيل أعمالي علشان يشوفلي مكان تاني، قالي غصب عننا معلش أنت راجع متأخر والدوري الممتاز قفل والدوري الممتاز ب كمان قفل فأنت ممكن كدة تبقي في الشارع»، لذلك اضطررت للموافقة واللعب بخبراتي السابقة، ورغم أنني لم ألعب جيدًا حينها، بل كنت أسوء لاعب في الفريقين خلال المباراة الودية، إلا أنني تفاجأت بأنه يريد انضمامي للمنتخب على الفور، وبصراحة لم أصدق في البداية أن كل هذا حقيقي لأنني لم ألعب بشكل جيد نهائي، ثم ذهبت للدوري معهم فورًا".

أما بالنسبة لانتقاله لدكة نادي الزمالك، أكد "شعبان"، قائلًا:"أتذكر دكة نادي الزمالك جيدًا، وتعتبر من أكثر الفترات التي جلست فيها على الدكة الاحتياطي، ومن أهم الصعوبات في حياتي، حيث أنني لم ألعب سوي ١٤ مباراة فقط طوال مسيرتي مع الفريق".

يذكر أن برنامج" ع الدكة"، هو أول برنامج رياضي ديجتال في مصر، يستضيف خلاله العديد من نجوم كرة القدم السابقين والحاليين، كما يتضمن فقرات ترفيهية ورياضية معهم، وهو من إنتاج شركة 7DRK Media وإدارة إنتاج الشاعر، ورئيس التحرير عمرو الجرزاوي، وفكرة وتقديم إبراهيم عمر، وإخراج خالد عبد الرحمن، ويتم عرض حلقة جديدة كل أسبوع.



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