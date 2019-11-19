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وداعا للنظارات بعد الأربعين.. السوبراكور الحل الأمثل لهذه الفئة.. تعرف على مميزاتها وأسعارها

الثلاثاء 19/نوفمبر/2019 - 11:24 م
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لا شك في أن العين من أهم الحواس الموجودة في جسم الإنسان، فهي أداة الإبصار وأي مشكلة فيها تؤثر عليك وعلى صحتك العامة بشكل سلبي، وينصح دائمًا من قبل أطباء العيون، العناية الدائمة للعين والمداومة على الغسيل الصحي لها، والتوجه فورًا للطبيب حين الشعور أو حدوث أي مشكلة بها.

وداعا للنظارات بعد الأربعين.. السوبراكور الحل الأمثل لهذه الفئة.. تعرف على مميزاتها وأسعارها

ما هي عملية السوبراكور أحدى مشتقات عملية الليزك؟
تعد عملية السوبراكور هي الأكثر نجاحًا بين كبار السن من عمر (40 إلى مافوق)، فهي تعالج المرضى الذين يرتدون نظارات القراءة دون الرجوع مرة أخرى لها.

وتقتصر عمليات الليزك الأخرى على اصلاح عيوب النظر المشهورة والشائعة عند بعض المرضى وهى (طول النظر - قصر النظر - الإستجماتزم)، وغالبية المرضى الذين يجرون أي نوع من عمليات الليزك، يرتدون النظارات الطبية بعد سن الأربعين، وبعد ظهور تقنية السوبراكور (التقنية المعجزة)، أصبح هناك أمل بإصلاح عيوب عمليات الليزك كلها من خلالها.

*ملحوظة.. تعد تقنية السوبراكور هي الأحدث والأكثر تطورًا في عمليات تصحيح الابصار من خلال عمليات االليزك.

تشتهر عملية السوبراكور بأسم (تصحيح طول النظر الشيخوخي) تعرف عليه بوضوح. 

طول النظر الشيخوخي، هو فقدان العدسة قدرتها على التركيز على الأجسام القريبة بسبب الشيخوخة، يبدأ طول النظر الشيخوخي بعد سن الـ 40، ويتم استخدام عدسة محدبة لتحسين الرؤية.

وداعا للنظارات بعد الأربعين.. السوبراكور الحل الأمثل لهذه الفئة.. تعرف على مميزاتها وأسعارها
خطوات عملية السوبراكور
1- عملية السوبراكور هي الأسهل من بين عمليات الليزك، وفي البداية يقوم الطبيب بطلب بعض من الفحوصات والأشعة على العين، ثم يقوم الطبيب بفحص قاع العين ومعرفة نسبة طول النظر ومعرفة معامل الانحراف قبل إجراء العملية. 

2- ثم يقوم الطبيب المعالج بعمل فتحة في الطبقة الرقيقة على سطح العين ليسمح للأطباء بالوصول للقرنية.

3- يقوم الطبيب المُختص بوضع قطرة من المخدر في العين قبل إجراء الفتحة في سطح العين.

4- يتم استخدام شعاع من الليزر البارد لإزالة جزء من نسيج القرنية، وهذا يعمل على علاج طول النظر الشيخوخي، وبعد ذلك يتم إعادة الطبقة الرقيقة مرة أخرى بدون إجراء الغرز الطبية، مما يساعد في سرعة عملية الشفاء.

*ملحوظة.. تتم خطوات عملية السوبراكور بنفس خطوات عملية الليزك، وتستغرق العملية عشر دقائق لكلتا العينين، بعدها يمر الشخص بنفس مراحل عملية التئام سطح القرنية مثل عملية الليزك التقليدي، وتتحسن الرؤية تدريجيًا بعد مرور شهور قليلة تصبح الرؤية أفضل.

وداعا للنظارات بعد الأربعين.. السوبراكور الحل الأمثل لهذه الفئة.. تعرف على مميزاتها وأسعارها

ما الفرق بين عملية الليزك وعملية السوبراكور؟
عمليات الليزك يستخدم فيها دائمًا الليزر متعدد البؤر ويسلط على القرنية، مما يظهر بعض الأعراض والآثار الجانبية الغير مستحبة مثل وجود مشاكل في الرؤية الليلية، وظهور الهالات المضيئة حول الأشياء عند النظر إليها، بينما السوبراكور لا تظهر فيها تلك الآثار الجانبية الشائعة بعد عمليات الليزك التقليدية، فالأشياء البعيدة والقريبة تُرى بوضوح بعد عملية السوبراكور.

ما هو الليزك التقليدى Standard Lasik الذي يعد الأكثر شيوعًا؟
1- يصلح لمعظم الأشخاص.

2- يتم إجرائه عن طريق عمل قشرة رقيقة فى سطح القرنية تسمى Flap.

3- ثم يتم تسليط شعاع الليزر على النسيج الوسطى فى القرنية.

4- يقوم الليزر بإصلاح الأنسجة ويرتبها لتصبح القرنية سليمة.

*ملحوظة.. ينصح بعد عمليات الليزك الخضوع لعملية السوبراكور، فهذه التقنية الجديدة تساعد على علاج مشاكل طول النظر الشيخوخي، كما أنها أيضًا تقلل من انحراف العين، وتعالج حالات انكسار العين، ليس فقط المرضى الذين أجروا عملية تصحيح النظر، بل أيضا يتم استخدام التقنية الجديدة بعد إجراء عملية المياه البيضاء، والمياه الزرقاء.

وداعا للنظارات بعد الأربعين.. السوبراكور الحل الأمثل لهذه الفئة.. تعرف على مميزاتها وأسعارها
مميزات عملية السوبراكور

1- الاستغناء عن نظارة القراءة نهائيًا. 

2- العودة سريعًا إلى ممارسة الأنشطة اليومية. 

3- يمكن لمريض طول النظر الشيخوخي قراءة الكلمات الصغيرة بعد 6 أشهر من إجراء عملية السوبراكور. 

4- تعطي التقنية الجديدة نتائج مستقرة على المدى البعيد.

*ملحوظة.. عملية السوبراكور ممنوعة لمن هم يعانون من السكري، مرضى قصر النظر، الذين يعانون من وجود مشاكل بالقرنية، وأصحاب أمراض العيون الحادة الذين يمتلكون القرنية المخروطية.

وداعا للنظارات بعد الأربعين.. السوبراكور الحل الأمثل لهذه الفئة.. تعرف على مميزاتها وأسعارها

نصائح قبل عملية السوبراكور
هناك بعض الأطباء ينصحون بالخضوع لعملية السوبراكور بعد سن 45 سنة، وتكون العملية ناجحة بنسبة كبيرة جدًا مع حالات طول النظر على عكس حالات قصر النظر، ويشترط في تلك العملية أن يكون اتساع حدقة العين لدى المريض في الظلام لا يزيد عن 6 مللي حتى تكون النتائج جيدة.

عيوب عملية السوبراكور
1- لا تصلح لمرضى السكر.

2- لاتصلح لمرضى الضغط.

3- على حسب إيجابيات الفحوصات تأتي نتيجة عملية السوبراكور.

4- ليست مناسبة لمن هم أقل من 40 سنة

وداعا للنظارات بعد الأربعين.. السوبراكور الحل الأمثل لهذه الفئة.. تعرف على مميزاتها وأسعارها
سعر عملية السوبراكور في مصر 
سعر عملية السوبراكور داخل مصر مختلف، وهذا على حسب المركز أو المستشفى التي تقوم بالعملية، وتبدأ من سعر (3000: 5000) جنية مصري.

سعر عملية السوبراكور الدول الأوروبية 
سعر عملية السوبراكور موحد في جميع دول الإتحاد الأوربي ومعظم دول آسيا والأمريكتين، ويقدر سعرها ما بين (200 : 350) دولار. 
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