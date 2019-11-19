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رئيس جامعة بني سويف يحتفل مع الطلاب بفوز المنتخب الأوليمبي (صور)

الثلاثاء 19/نوفمبر/2019 - 11:21 م
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الاحتفال
الاحتفال
احمد فتحي الدسوقي
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شارك الدكتور منصور حسن، رئيس جامعة بني سويف، مساء الثلاثاء، طلاب المدينة الجامعية، إحتفالهم بفوز المنتخب المصري الأوليمبي، على نظيره منتخب جنوب أفريقيا، بثلاثة أهداف نظيفة، وصعودة لنهائي أمم أفريقيا تحت 23 عامًا، وضمان أحد المقاعد الأفريقية الثلاثة بأولمبياد طوكيو 2020م.

وأكدت الجامعة، في بيان لها، أن الدكتور منصور حسن، شارك الطلاب مشاهدة مباراة الدور قبل النهائي، ضمن منافسات البطولة التي تحتضنها مصر في الفترة من 8 نوفمبر وحتى الـ22 من نفس الشهر، والتي يسعى المنتخب المصري للفوز بلقبها.

وأكد البيان، أن زيارة رئيس الجامعة للطلاب بالمدينة الجامعية تأتي في إطار الاهتمام الذي يوليه رئيس الجامعة لطلاب المدينة المستمر، والاهتمام بدعمهم معنويا وتهيئة كافة الظروف لتوفير بيئة مناسبة للتحصيل الدراسي وكذلك للأنشطة الطلابية والترفيهية.

وأشار البيان، إلى أن رئيس الجامعة كان قد سبق ووعد الطلاب بإهدائهم اشتراك بعض القنوات الرياضية ليتمكنوا من مشاهدة المباريات داخل المدينة، وجاءت الزيارة تنفيذا لوعده ولمشاركة الطلاب فرحتهم بفوز مصر.

وكان منتخب مصر الأوليمبي لكرة القدم، فاز على نظيره الجنوب إفريقي بثلاثة أهداف، دون رد في اللقاء الودي الذي أقيم بينهما، مساء اليوم الثلاثاء، باستاد القاهرة الدولي ضمن التحضيرات لبطولة كأس الأمم الإفريقية تحت 23 عاما والمؤهلة لأولمبياد طوكيو 202م.

وأحرز الأهدف الثلاث للمنتخب المصري كل من، رمضان صبحي في الدقيقة 59 من ضربة جزاء، وعبدالرحمن مجدي "هدفين" في الدقيقتين 84 و88.

وبذلك يتأهل المنتخب الوطني الأوليمبي للنهائي ليواجه نظيره كوت ديفوار، يوم الجمعة المقبل، بينما يلتقي منتخب جنوب أفريقيا مع نظيره غانا لتحديد صاحب المركز الثالث المؤهل لأولمبياد طوكيو 2020.
رئيس جامعة بني سويف يحتفل مع الطلاب بفوز المنتخب الأوليمبي (صور)
رئيس جامعة بني سويف يحتفل مع الطلاب بفوز المنتخب الأوليمبي (صور)
رئيس جامعة بني سويف يحتفل مع الطلاب بفوز المنتخب الأوليمبي (صور)
رئيس جامعة بني سويف يحتفل مع الطلاب بفوز المنتخب الأوليمبي (صور)
رئيس جامعة بني سويف يحتفل مع الطلاب بفوز المنتخب الأوليمبي (صور)
رئيس جامعة بني سويف يحتفل مع الطلاب بفوز المنتخب الأوليمبي (صور)
رئيس جامعة بني سويف يحتفل مع الطلاب بفوز المنتخب الأوليمبي (صور)
رئيس جامعة بني سويف يحتفل مع الطلاب بفوز المنتخب الأوليمبي (صور)
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