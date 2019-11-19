تعرف على موعد عرض الحلقة 58 من مسلسل عروس بيروت

بعد النجاح الكبير الذي حققه مسلسل عروس بيروت وتناوله للأحداث بشكل رومانسي بين قصة حب جمعت بين أبطااله ظافر العابدين وكارمن بصيص، أصبح من المسلسلات الأكثر مشاهدة حتي الآن منذ بداية عرضه على الشاشة الفضية.



توقيت عرض مسلسل عررس بيروت



لذك نذكر لأوقات التي يتم فيها عرضه حيث يتم عرضه علي أكثر من قناة، حيث يعرض علي قناة "ام بي سي عراق" في تمام الساعة العاشرة مساء بتوقيت مصر ويتم الإعادة في اليوم التالي في تمام الساعة الثالثة عصراً بتوقيت مصر.



كما يتم عرض مسلسل عررس بيروت في تمام الساعة التساعة مساء من خلال قناة "ام بي سي 1" في تمام الساعة التاسعة نساء بتوقيت مصر، ويتم عرض حلقة الإعادة في تمام الساعة الثانية ونص متصف الليل بتوقيت مصر.



وتأتي المنصة الرقمية "شاهد دوت نت" أيضا لتعرض مسلسل عروس بيروت من خلالها، ويتم مشاهدة الحلقة عبر هذه المنصة عقب عرضها علي شاشة التليفزيون.



مسلسل عروس بيروت يتصدر مؤشرات البحث



تصدر مسلسل عررس بيروت مؤشرات البحث علي محرك البحث جوجل، ذلك بعد نجاح حلقاته اوأحداثه المميزة، التي تداولها رواد مواقع العواصل الاجتماعي إعجابا منهم بتظور الاحداث التي تشهدها الحلقات.



قصة مسلسل عروس بيروت



يتناول مسلسل عروس بيروت قصة حب فتاة من عائلة فقيرة لشاب ثري من عائلة عريقة ويتزوجها بالرغم من رفض أنه لهذه الزيجة، ولكنه يتحدي الظروف ويتخدي هائلته ويتزوج حب عمره، وتتوالي الأحداث ركوتتصاعد في اظار رومانسي أجتماعي مختلف ومميز.



ابطال مسلسل عروس بيروت



يشارك في مسلسل عروس بيروت عدداً كبيراً من النجوم منهم ظافر العابدين، تقلا شمعون، كارمن بصيص، سامي أبو حمدان، رشا مهدي، فائق عرقسوسي، محمد الأحمد، وليا مباردي،ضحي الدبس، أيمن عبدالسلام، فارس ياغي، لينا حورانه، المسلسل من تأليف ااسيناريست المتميزة نادين جابر.

