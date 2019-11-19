تراجع معظم مؤشرات البورصة الأمريكية.. و"ناسداك" يصعد لمستويات قياسية جديدة





تراجعت معظم مؤشرات البورصة الأمريكية بنهاية التعاملات اليوم الثلاثاء، بينما صعد مؤشر ناسداك ليسجل أرقام قياسية جديدة.





وتراجع مؤشر "داو جونز" الصناعي بنحو 0.4 بالمائة ليسجل 27934 نقطة، وقاد التراجع سهم "هوم ديبوت" الذب هبط بنحو 5 بالمائة .





وهبط مؤشر "ستاندرد آند بورز" بنسبة 0.07 بالمائة ليسجل 3119.7 نقطة.





و قفز مؤشر "ناسداك" بنحو 0.2 بالمائة ليسجل مستوي قياسي جديد وهو 8570.6 نقطة.



