Advertisements
Advertisements
Advertisements

تراجع معظم مؤشرات البورصة الأمريكية.. و"ناسداك" يصعد لمستويات قياسية جديدة

الثلاثاء 19/نوفمبر/2019 - 11:13 م
Advertisements
البورصة الأمريكية
البورصة الأمريكية
وكالات
Advertisements

تراجعت معظم مؤشرات البورصة الأمريكية بنهاية التعاملات اليوم الثلاثاء، بينما صعد مؤشر ناسداك ليسجل أرقام قياسية جديدة.

وتراجع مؤشر "داو جونز" الصناعي بنحو 0.4 بالمائة ليسجل 27934 نقطة، وقاد التراجع سهم  "هوم ديبوت" الذب هبط بنحو 5 بالمائة .

وهبط مؤشر "ستاندرد آند بورز" بنسبة 0.07 بالمائة ليسجل 3119.7 نقطة.

و قفز مؤشر "ناسداك"  بنحو 0.2 بالمائة ليسجل مستوي قياسي جديد وهو 8570.6 نقطة.

Advertisements

الكلمات المفتاحية

مؤشر ناسداك مؤشر داو جونز البورصة الامريكية

أخبار تهمك

موعد مباراة مصر وساحل العاج في نهائي بطولة كأس الأمم الإفريقية تحت 23 سنة

منذ حوالي 4 ساعات

«يلا شووت» NOW EGYPT مشاهدة مباراة مصر وجنوب افريقيا بث مباشر BEIN SPORT كورة جول ONLINE رابط مصر LIVE

منذ حوالي 8 ساعات

«يلا شووت» مشاهدة مباراة مصر وجنوب إفريقيا بث مباشر TIME SPORT كورة لايف YALLAKORA رابط ماتش مصر YouTube تايم سبورت

منذ حوالي 4 ساعات

«كورة ستار ON TIME» مشاهدة مباراة مصر وجنوب إفريقيا بث مباشر KOOORA GOAL يلا شوت بلس رابط مصر مباشر beIN SPORT يوتيوب

منذ حوالي 4 ساعات

يلا شوت لايف HD بث مباشر | مشاهدة مباراة مصر وجنوب أفريقيا في أمم أفريقيا تحت 23 عامًا

منذ حوالي 4 ساعات

TIME SPORT يوتيوب: مشاهدة مباراة مصر وجنوب إفريقيا بث مباشر «قناة مفتوحة» beIN SPORT YouTube مجانا بدون تقطيع

منذ حوالي 4 ساعات

موعد مباراة نهائي كأس أمم إفريقيا تحت 23 عام والقنوات الناقلة ’’مصر ضد كوت ديفوار’’

منذ ساعتين و 24 دقيقة

ملخص مباراة مصر وجنوب إفريقيا في بطولة الأمم الإفريقية تحت 23 سنة

منذ حوالي 5 ساعات

يلا شوت TIME SPORT مشاهدة مباراة مصر وجنوب إفريقيا بث مباشر يلا شووت KORA STAR كورة لايف ماتش مصر رابط EGYPT NOW

منذ حوالي 4 ساعات

عاجل.. دار الإفتاء تعلن عن الوريث الشرعي الوحيد لـ هيثم أحمد زكي

منذ حوالي 10 ساعات

«يلا شووت NOW» مشاهدة مباراة مصر وجنوب إفريقيا بث مباشر KORA LIVE كورة جول YALLAKORA رابط ماتش مصر TIME SPORT يوتيوب

منذ ساعتين و 35 دقيقة

مشاهدة مباراة مصر وجنوب إفريقيا بث مباشر beIN SPORT المفتوحة.. شاهدة مباراة مصر ضد جنوب إفريقيا بث مباشر Time Sportمجانا

منذ حوالي 4 ساعات

عاجل - الخطيب يصدم الجماهير المصرية واحتمالية ابتعاده عن الساحة الرياضية

منذ أقل من ساعة

نتيجة مباراة مصر وجنوب إفريقيا اليوم

منذ حوالي 3 ساعات

صورة فاضحة لممثلة شهيرة مع مدربها الخاص داخل الجيم

منذ يومين

نتيجة وملخص مباراة مصر وجنوب إفريقيا Egypt vs South africa

منذ حوالي 4 ساعات

موضوعات متعلقة

ارتفاع مؤشرات البورصة الأمريكية لمستويات قياسية جديدة

البورصة الأمريكية تستهل تعاملات اليوم على تراجع

الأسهم الأمريكية تسجل مستويات قياسية للمرة 104 منذ الانتخابات الرئاسية

البورصة الأمريكية تستهل تعاملات اليوم على تباين

البورصة الأمريكية ترتفع بنهاية التعاملات.. و"ستاندرد أند بورز" يسجل مستوى قياسي جديد

البورصة الأمريكية تفقد المستويات التاريخية خلال تعاملات اليوم الأربعاء

Advertisements

تصويت

هل تتوقع انخفاض سعر الدولار الفترة المقبلة ؟

هل تتوقع انخفاض سعر الدولار الفترة المقبلة ؟

الأكثر قراءة
08:21 م

نتيجة مباراة مصر وجنوب إفريقيا اليوم

ملخص مباراة مصر وجنوب إفريقيا في بطولة الأمم الإفريقية تحت 23 سنة

06:36 م

عاجل - الخطيب يصدم الجماهير المصرية واحتمالية ابتعاده عن الساحة الرياضية

10:53 م

موعد مباراة مصر وساحل العاج في نهائي بطولة كأس الأمم الإفريقية تحت 23 سنة

07:52 م

نتيجة وملخص مباراة مصر وجنوب إفريقيا Egypt vs South africa

07:46 م

مقالات وكتاب

عادل حمودة
عادل حمودة

عادل حمودة يكتب من واشنطن: أسرار مباحثات الفرصة الأخيرة حول سد النهضة؟

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: حيتان الاحتكار يغلقون سوق العقارات

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: "خالد" دايما "منتصر"

ads
DMCA.com Protection Status