"حركة رواد النهضة" تُطالب مجلس الأمن بوقف اعتداءات إيران على الأحوازيين والعراقيين

طالبت حركة رواد النهضة لتحرير الأحواز، مجلس الأمن والأطراف الدولية بتحمل مسؤولياتها لوقف اعتداءات قوات الاحتلال الإيراني على الشعبين الأحوازي والعراقي الشقيقين.





وأضافت حركة رواد النهضة لتحرير الأحواز، في بيان لها اليوم، أن الاحتلال الإيراني ينفذ مجزرة بحق المتظاهرين العزل في الأحواز والعراق.





وكانت مليشيات الحشد الشعبي العراقية شاركت مع قوات التعبئة (الباسيج الإيراني) بقمع مظاهرات الجراحي جنوب الأحواز، حيث قتل 12 متظاهرًا وأصيب 4 آخرون، كما أكدت مصادر مقتل 3 متظاهرين في مدينة الكورة القريبة منها.