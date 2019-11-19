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شريف إكرامي: مبروك لمصر انجاز يُحسب للاعبين والجهاز الفني

الثلاثاء 19/نوفمبر/2019 - 10:57 م
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بوابة الفجر
علي نبوي
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قدم شريف إكرامي حارس مرمى النادي الأهلي التهنئة لمنتخب مصر الأوليمبي عقب فوزه على جنوب إفريقيا بثلاثة أهداف دون رد والتأهل لأولمبياد طوكيو ٢٠٢٠.

وغرد إكرامي عبر حسابه بموقع التواصل "تويتر" :"مبروك لمنتخبنا الأولمبي التأهل لطوكيو ٢٠٢٠ إنجاز يحسب لهذا الجيل المميز من اللاعبين الرجال الواعدين و تحت قياده جهاز فني مجتهد".

وأضاف :"الإنجاز يكتمل بالتتويج بالبطولة إن شاء الله و بطموح أكبر و إعداد قوي نُحقق إنجاز آخر في الأولمبياد،مبروك لمصر".

وزاد :"بعيدا عن البطولة فالانتصار النفسي لمنتخبنا علي كل الأسماء الكبيره لا يقل أهميه عن الانتصار الفني".

وواصل :"ففي المستقبل القريب ستكرر المواجهات في مباريات حاسمة علي مستوي الفريق الأول بين الجيلين وقتها الأفضلية ستكون لصالحنا نفسيًا و التي تساعد في حسم المواجهات والعوده بمصر لعرش القارة".


ونجح منتخب مصر في التأهل لأولمبياد طوكيو ٢٠٢٠ عقب فوزه على جنوب إفريقيا بثلاثة أهداف نظيفة في الدور نصف النهائي من بطولة أمم إفريقيا تحت ٢٣ عام، كما تأهل لنهائي البطولة وسيضرب موعدًا مع كوت ديفوار في المباراة النهائية.
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