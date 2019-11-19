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عاجل - الخطيب يصدم الجماهير المصرية واحتمالية ابتعاده عن الساحة الرياضية

الثلاثاء 19/نوفمبر/2019 - 10:53 م
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محمود الخطيب
محمود الخطيب
محمد الصو
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تلقي مجلس إدارة النادي الأهلي وعشاقه، صدمة قوية بعد أن ثبتت الإشاعات التي خضع لها الكابتن محمود الخطيب في العاصمة الفرنسية باريس، وجود مشاكل حادة في العمود الفقري، قد تبعده عن الساحة الرياضية لمدة طويلة.

وصدمت الفحوصات والاشعات التى اجراها الكابتن محمود الخطيب، بعدما أوضحت عن وجود إعوجاج فى العمود الفقرى وبنفس النسبة تقريبا فى الحوض بالاضافة الى قصر فى إحدى القدمين عن الأخرى.

التقارير التي خضع لها بيبو، أكدت أن ما يواجهه من آلالام حادة في الظهر والتأثير على حركة المشي طوال الفترة الماضية، نتيجة ما ترتتب عليه من أسباب سابقة.
 
ووجه البروفسير الفرنسى المتخصص فى العظام وآلام العمود الفقرى الذى يشرف على علاج رئيس الأهلى، ضرورة خضوع بيبو، إلى جلسات علاج طبيعى من نوع خاص بالاضافة إلى استخدام حذاء بمواصفات خاصة فى التصميم للتغلب على إعوجاج العمود الفقرى والحوض وقصر إحدى القدمين.

 كما قرر البروفسير، قيام الخطيب ببعض الفحوصات الأخرى غدا الأربعاء قبل البدء فى جلسات العلاج الطبيعى على ان يعود للقاهرة، فجر الجمعة المقبلة ويستمر خلالها لمدة أسبوع.

ويغادر رئيس الأهلى ثانية إلى باريس بعد أسبوعين لاستكمال جلسات العلاج الطبيعى فى أحد المراكز الطبية المتخصصة هناك وفى نفس الوقت يرتب لإرسال كافة الفحوصات والاشعات الخاصة به إلى أمريكا للإطلاع ومراجعة الحالة والتأكيد على أن العلاج يسير فى الاتجاه الصحيح.

وفي حالة عدم ثبوت الفحوصات والإشاعات بوجود أي جدوى او تحسن، سيضطر البروفسير المعالج للأمر بسفره مباشرة إلى أمريكا، بناءا على تقارير وطلب المركز الطبي.
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