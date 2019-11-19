صحة الرياض ترفع جاهزية مستشفياتها لاستقبال حالات الازمات التنفسية





أعلنت صحة الرياض، مساء اليوم الثلاثاء، أنها رفعت من جاهزية مستشفياتها؛ لاستقبال حالات الازمات التنفسية نتيجة للتقلبات الجوية، والحالة المطرية، التي شهدتها الرياض خلال الساعات الماضية.





وقال الدكتور علي بن سليمان الجمعة، مساعد المدير العام للخدمات العلاجية، إن جميع مستشفيات المنطقة كانت على أهبة الاستعداد، في ظل متابعة من مدير عام الشؤون الصحية بمنطقة الرياض الدكتور محمد بن عبد العزيز التويجري؛ لاستقبال الحالات الطارئة، التي تعاني مشكلات تنفسية أو أزمات ربو نتيجة للحالة المطرية والتقلبات الجوية .





ونوه إلى أنه بلغ عدد حالات الازمات التنفسية في أقسام الطوارئ بمستشفيات محافظات منطقة الرياض، 2372 حالة، منها 780 حالة رجال، و643 حالة نساء، و949 حالة أطفال.





كما يذكر أن الصحة وجهت، مؤخراً ثلاث نصائح لمرضى الربو لتلافي المخاطر، التي قد تصيبهم خلال موسم الأمطار والأجواء الباردة.





ونشرت الصحة، عبر حسابها الرسمي بموقع التديونات القصيرة "تويتر"، إنفوجراف بينت من خلاله أن المطر والهواء البارد يعدان من مهيجات الربو، ويجب الحرص على تجنبهما بقدر الامكان.





ونصحت وزارة الصحة مرضى الربو بـ3 نصائح، وهي: أولًا: أنه عند الاضطرار للخروج يجب الحرص على تغطية الرأس والفم والأنف، ثانيًا: الحرص على حمل البخاخ الإسعافي "موسع الشعب" بشكل دائم، ثالثًا: الحرص على أخذ البخاخ الوقائي في حال وصف الطبيب لذلك.





وناشدت الصحة مرضى الربو، بالتوجه إلى أقرب مركز طوارئ، في حال: عدم الاستجابة للبخاخ الإسعافي، أو تفاقم الأعراض وعدم القدرة على التنفس أو الكلام، أو تلون أطراف الشفتين واللسان باللون الأزرق.



