جرحى في ساحة رياض الصلح وسط بيروت

أسفر استخدام قوات مكافحة الشغب في بيروت، مساء الثلاثاء، العنف ضد بعض المتظاهرين، عن وقوع إصابات

في ساحة رياض الصلح وسط بيروت.

واندلعت مناوشات وسط بيروت، الثلاثاء، حيث سعى مئات المحتجين إلى منع النواب من الوصول إلى مقر البرلمان، فيما ذكر البرلمان اللبناني، في بيان، أنه أجل الجلسة المقررة اليوم إلى موعد سيتحدد لاحقا، وذلك لعدم اكتمال النصاب القانوني.

وأعلن الأمين العام لهيئة مكتب مجلس النواب، عدنان ضاهر في بيان تلاه أمام صحافيين في البرلمان، عدم اكتمال النصاب المطلوب نظراً إلى "الظروف الاستثنائية الحاضرة لا سيما الأمنية منها"، مضيفاً: "أرجئت الجلسة إلى موعد يُحدد في ما بعد". وهو التأجيل الثاني خلال أسبوع تحت ضغط الشارع الذي يرفض أن يقوم النواب بالتشريع ويطالب برحيل الطبقة السياسية.

ويسعى المحتجون لمنع النواب من حضور الجلسة وسط وجود مكثف لقوات الأمن في الشوارع المحيطة بالبرلمان.







