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عاجل.. وزير الرياضة يحتفل مع لاعبي المنتخب المصرى بالتأهل لأولمبياد طوكيو

الثلاثاء 19/نوفمبر/2019 - 10:23 م
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منتخب مصر الاولمبي
منتخب مصر الاولمبي
آية حمروشي
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احتفل الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة مع لاعبي المنتخب الأوليمبي بغرفة تغيير الملابس بإستاد القاهرة عقب الفوز على منتخب جنوب إفريقيا والتأهل لأولمبياد طوكيو ٢٠٢٠.

وكان المنتخب الأوليمبي قد حقق الفوز على منتخب جنوب إفريقيا بثلاثة أهداف نظيفة في مباراة النصف النهائي لبطولة كأس الأمم الإفريقية تحت 23 سنة التي تستضيفها مصر، ومن المقرر أن يلتقى في نهائي البطولة منتخب كوت ديفوار يوم الجمعة القادم.
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وزير الرياضة منتخب مصر الاولمبي طوكيو 2020 جنوب افريقيا احتفال منتخب مصر

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