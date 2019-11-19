"الحصيني" يُحذر من موجة بَرَد سيبيرية ويؤكد انتهاء الأمطار بالرياض





حذر عبدالعزيز الحصيني، الباحث السعودي في الطقس والمناخ، مساء اليوم الثلاثاء، من هجمة بَرَد سيبيرية على عدة مناطق بالمملكة العربية السعودية، مُشيرًا إلى انتهاء الحالة المطرية على العاصمة الرياض والمحافظات الشمالية.





وكتب الحصيني، تغريدة عبر حسابه الرسمي بموقع التدوينات القصيرة "تويتر": انتهت الحالة المطرية على العاصمة الرياض والمحافظات الشمالية، متوقعًا استمرار حالة غيث غد الأربعاء، على جنوب منطقة الرياض وجنوب الشرقية وجنوب منطقة مكة وعلى الباحة وعسير تمتد إلى الإمارات وعمان.





وأضاف الباحث في الطقس والمناخ: هناك هجمة برد سيبيرية على الشمالية والوسطى والشرقية، مُطالبًا المواطنين بارتداء الملابس الثقيلة هم وأبناؤهم.





هذا وتوقع الباحث في مجال الظواهر المناخية زياد الجهني، في وقت سابق من اليوم، أجواء باردة على شمال المملكة والمنطقة الوسطى بدءًا من اليوم وحتى يوم الخميس المقبل.





وقال الجهني، عبر حسابه بموقع التديونات القصيرة "تويتر": إن "الكتلة الباردة تستوطن الجزيرة العربية هذه الليلة وتستمر حتى الخميس؛ حيث تعتبر قوية على شمال المملكة والوسطى، ومتوسطة على القطاع الغربي والجنوبي"، مشيرًا إلى أن موسم الشتاء سيكون قارسًا، مع تركز الأمطار قرب البحار.





وشهد طقس اليوم، استمرار هطول الأمطار الرعدية مصحوبة برياح نشطة على عدة مناطق بالمملكة، وفق توقعات هيئة الأرصاد وحماية البيئة السعودية.





وأشارت هيئة الأرصاد، عبر موقعها الإلكتروني، إلى أن الحالة الماطرة تشمل مناطق: جازان وعسير والباحة ومكة المكرمة، والأجزاء الساحلية من تلك المناطق.





كما تشمل مناطق: الشرقية والرياض، وأجزاء من منطقتي القصيم والمدينة المنورة، في حين يستمر انخفاض درجات الحرارة على شمال وأجزاء من وسط المملكة.



