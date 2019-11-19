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موعد نهائي كأس أمم إفريقيا تحت 23 سنة بين مصر وكوت ديفوار

الثلاثاء 19/نوفمبر/2019 - 10:05 م
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رمضان صبحي
رمضان صبحي
علاء خليف
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حسم منتخب مصر الأوليمبي تأهله رسميًا للمباراة النهائية لبطولة أمم إفريقيا تحت 23 عامًا، وذلك بعدما تغلب على منتخب جنوب إفريقيا بهدفين دون مقابل في المباراة التي جرت بينهما مساء اليوم الثلاثاء الموافق 19 نوفمبر لعام 2019، ضمن منافسات الدور نصف النهائي للبطولة، ليضمن منتخبنا الوطني التأهل إلي أولمبياد طوكيو 2020.

أحداث الشوط الأول من مباراة مصر ضد جنوب إفريقيا:
انتهي الشوط الأول من مباراة مصر ضد جنوب إفريقيا بالتعادل السلبي بين المنتخبين بدون أهداف.

الشوط الأول شهد ضغط هجومي من جانب لاعبي المنتخب المصري وكان الطرف الأفضل بفضل التحركات المميزة لمصطفي محمد ورمضان صبحي والذين تسبب في خطورة كبيرة على مرمي منتخب جنوب إفريقيا ولكن لم تسفر هجمات الفراعنة عن أي أهداف خلال هذا الشوط.

اعتمد منتخب جنوب إفريقيا على الهجمات المرتدة السريعة، والذي شكلت خطورة علي مرمي منتخب مصر في عدة مناسبات لكنها مرت بردًا وسلامًا على محمد صبحي حارس مرمي منتخبنا.

أخطر فرص اللقاء كانت لمنتخب جنوب إفريقيا بالدقيقة 27 بعد هجمة سريعة من الجهة اليسري أرسلها لاعب الفريق عرضية أرضية مرت من يد محمد صبحي حارس مرمي الفراعنة بمحاذاة خط المرمي وأمام لاعبي المنتخبين وخرجت خارج الملعب.

انتفاضة مصرية وركلة جزاء "غريبة" في الشوط الثاني:
شهد الشوط الثاني من مباراة مصر وجنوب إفريقيا انتفاضة هجومية كبيرة لمنتخب الفراعنة الذي ضغط بقوة علي دفاعات المنتخب الجنوب إفريقي منذ الدقائق الأولي بحثا عن هدف التقدم مبكرًا خوفًا من الدخول في حسابات الأشواط الإضافية وركلات الترجيح غير مأمونة النتائج.

ونجح منتخب مصر في تسجيل الهدف الاول بالدقيقة 59 عن طريق رمضان صبحي من ركلة جزاء.
واستطاع اللاعب عبد الرحمن مجدي في تأمين فوز منتخب مصر وتذكرة تأهله لأولمبياد طوكيو 2020 بتسجيل هدفين بالدقيقتين 84 ، 89، ليفوز الفراعنة بنتيجة 3-0.

نهائي ناري امام منتخب كوت ديفوار:
بعد فوزه في مباراة اليوم يضرب منتخب مصر موعدا ناريًا مع منتخب كوت ديفوار في نهائي أمم افريقيا تحت 23 عامًا في المباراة التي ستقام يوم 22 نوفمبر الجاري، كما تأهل منتخبنا الوطني لدورة الألعاب الاوليمبية للمرة الـ 12 في تاريخه والأولي منذ لندن 2012.

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