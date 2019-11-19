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3 % تراجع في أسعار النفط بنهاية التعاملات اليوم الثلاثاء.. و"برنت" يسجل 60 دولار

الثلاثاء 19/نوفمبر/2019 - 10:02 م
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أسعار النفط
أسعار النفط
وكالات
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حافظت أسعار النفط على الاتجاه نحو التراجع بنهاية التعاملات اليوم الثلاثاء، لتخسر نحو 3 % مقارنة بأسعار الأمس، وتراجع سعر العقود الأجلة لخام نايمكس الأمريكيتسليم شهر ديسمبر بنسبة 3.2 بالمائة ليسجل 55.21 دولار للبرميل.

وتراجع سعر العقود الآجلة لخام برنت القياسي تسليم شهر يناير بنحو 2.7 بالمائة ليتراجع إلى 60.75 دولار للبرميل.
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