بالأسماء.. نظر تجديد حبس 257 متهمًا بـ "أحداث 20 سبتمبر"

تنظر نيابات مجمع محاكم زينهم، اليوم الثلاثاء 19 نوفمبر، أمر تجديد حبس 257 متهما في أحداث 20 سبتمبر الماضي، على ذمة القضية رقم 1338 لسنة 2019 حصر أمن دولة، على خلفية اتهامهم بنشر أخبار كاذبة وإساءة وسائل التواصل الاجتماعي، والتظاهر بدون تصريح، ومشاركة جماعة إرهابية مع العلم بأغراضها

وهم:-

1. محمود عبدالكريم حسن محمد

2. محمود عربي عبدالرازق عتريس المليجي

3. محمد محمود احمد الغاوي

4. حسين كامل حسن سيد

5. صبري علي نعمان سعد

6. عبدالرحمن مصطفي عبدالسميع احمد عمر

7. احمد حسين اسماعيل الزندجي

8. اشرف رجب منصور سلام

9. شريف سيد احمد اسماعيل

10. احمد مؤمن تميم مؤمن

11. نور سعيد السيد محمد

12. عبدالمجيد سامي عبدالمجيد ابراهيم

13. محمد جمال عبده جاد الحق

14. عمرو احمد علي عبدالله فضل

15. عصام صلاح الين بيومي

16. محمد احمد محمد بيومي

17. محمود احمد السيد علي

18. عبدالرحمن رأفت عبدالعزيز اسماعيل

19. كريم بلال صادق علي

20. محمود احمد سعيد احمد

21. احمد مصطفي محمود شحاته ابراهيم

22. احمد مصطفي محمد عطية

23. ابوبكر عبدالله علي مخيمر

24. احمد ناصر عبدالمعطي عبده

25. سالم محمد سالم عبدالشافي شاهين

26. حسن سيد مصطفي احمد علي

27. احمد عبدالمنعم عبدالعال احمد

28. سيد حامد محمود احمد

29. عماد ابو العلا عباس عارف

30. محمد عبدالعزيز حجازي محمد

31. احمد عبدالمنعم محمود خليل

32. محمود جمال عبدالعزيز ابراهيم

33. احمد عبدالكريم عطية شاهين

34. احمد حسن احمد الزيات

35. عاشور علي حسن خطاب

36. محمود يوسف محمود شعراوي

37. حمدي سعيد عبدالحميد عشماوي

38. صبري حسن محمد ابو تريكة

39. محمود عوض محمج السعدني

40. اسلام محمد صفي محمد عامر

41. احمد عبدالخالق عبدالمجيد الدغيدي

42. صلاح الدين علي فاروق عبدالحافظ

43. محمد محمد علي محمد حسن مخلوف

44. احمد فاروق محمد طه

45. احمد محمد يوسف محمد

46. سيد حسن سيد حسن

47. عمرو طلبه سيد طلبه

48. احمد عبدالحسيب شبل صالح

49. عبدالفتاح محمد عبدالفتاح حسانين

50. احمد عبدالواحد ابراهيم سعيد

51. اسامة عبدالفتاح ابراهيم محمود الشرقاوي

52. عبدالنبي عطية محمد جاد الحق

53. بشرى شوقي مسلم شعلان

54. عبدالله احمد شحاته سليم

55. نادر حسين احمد علي

56. عبدالله سيد علي محمد

57. ايمن سعيد عبدالحليم عبد الحميد

58. محمد محمد عبدالحفيظ عبدالرحمن

59. ايهاب رجب ابو عرب سعد

60. محمود سامح حماده محمود

61. اسلام رضا يوسف احمد

62. احمد فؤاد عبدالعال حبيب

63. ايمن محمد رجب محمد

64. يوسف رمضان يوسف عبدالواحد

65. محمد حامد احمد منصور

66. علي مصطفي محمود سالم

67. كريم سيد سعد عيد

68. خالد محمود السيد بركات

69. سليمان محمد سليمان عبداللطيف

70. محمد السعيد السيد حسن ابو المجد

71. مثطفي محمود حامد سليم

72. احمد شعبان شاكر حسين

73. عبدالرحمن محمد سعدني عباس يوسف

74. محمد عبد السلام اسماعيل خليل

75. سعد عبدالرحيم السيد مصطفي عبس

76. اسلام عبدالمنجي عز العرب سنوسي

77. احمد طه محمد القالي

78. علي محمد علي محمد احمد علي عيسي

79. حسام سلامة عبدالمنعم ابراهيم

80. محمود سمير عبدالحميد احمد

81. محمود علي حسن علي

82. رضا صابر محجوب مصباح

83. يسري عبدالمحسن سيد فضل

84. محمود السيد حمود عطية حبيب

85. احمد نصر حسنعبدالمعبود

86. عمر محمد تركي ابو بكر

87. اسلام محمد عبداللطيف عبدالوهاب

88. عماد نجاح مرسي محمد

89. علاء عبدالمعطي علي فرج

90. سالك غنيم محمد غنيم سالم

91. محمد رضا عبدالحميد محمد

92. محمد سعد محمد عبدالحميد

93. محمود الكريمي احمد حسن

94. احمد سعد عبدالمنعم عبده

95. محمود صلاح هاوي عثمان

96. محمود رجب محمود عامر

97. محمد هشام حسن مبارك محمود خليل

98. محمد بدران محمد محمد بدران

99. احمد محمد السيد عبدالباسط

100. اسامة محمد عزت مصليحي

101. محمد حسين ابراهيم عبدالعظيم

102. عبدالرحمن سلطان احمد ابراهيم

103. احمد صلاح ابراهيم عبدالفتاح

104. محمد صابر عبدالمطلب محمد ابو زيد

105. كامل مصطفي كامل عبدالله

106. عيد محمد محمد درويش

107. عادل حسين عبدالهادي عبدالله

108. عماد منصور شمس اسماعيل

109. احمد مصطفي محمد مصطفي

110. اسامة هاني محمد سعيد محمد

111. محمود السيد حفني حسن

112. احمد نعمان زكي صالح محمد

113. محمد علي ابو قورة

114. محمد منير حسن عبدالسلام

115. احمد عز الدين سعد خطاب

116. السيد محمد السيد عزازي عبدالرحمن

117. بدر عبدالفتاح بدر عبدالرحمن

118. علي بسيوني علي محمود الحنفي

119. احمد ابو الوفا حمدته محمد

120. عماد حمدي حسن محمود

121. سعد عبيط عبدالله محمد

122. محمد عبدالشافي يوسف احمد

123. حسن شحات عبادر احمد

124. محمد احمد توفيق سيد احمد

125. رجب احمد محمد رجب

126. محممد يحي امين قوره

127. فتحي سعيد عبدالتواب علي

128. عبدالتواب سعيد عبدالتواب علي

129. عايدة عادل محمد حسن

130. عماد عصامة عمرون محمود محمد

131. محمد ابوالعلا فرج ابراهيم

132. محمد صابر دسوقي سليمان

133. محمود عادل مكاوي نور الدين

134. محمود علي رسلان عبدالرسول

135. محمود محمد محمد يوسف

136. مصطفي حسن بشاري حسين

137. ميسرة خالد محمود عبدالوهاب

138. محمود حسين محمد السيد

139. احمد ابراهيم عبدالعزيز عبدالله

140. محمد سلامة مصطفي سلامة

141. احمد فنجري صالح حسن

142. عاطف عدلي عوض الله يوسف

143. حسن احمد عيد احمد احمد سراج الدين

144. حسانين سعيد حسانين عبدالصمد العسكري

145. اسلام علي حداد محمد

146. كريم محمد علي محمد رمضان

147. علي حسن حسين حنفي

148. علي محمد حسين علي

149. عبدالرحمن علي حسن حسين

150. هشام عبدالرازق سيد جمعة

151. رجب رمضان محمد محمد

152. صلاح احمد محمود احمد

153. محمود محمد محمد عبدالعزيز

154. بدري عبدالرحمن عبدالمطلب حسين

155. احمد ابراهيم محمود عطية

156. احمد عبدالناصر عبدالمنعم علي

157. حسام الدين عيد محمد عبدالحميد

158. حسن محمد محمود يوسف

159. رويدا حسام جمال الدين محمد محمد

160. احمد هدى سلامة عبدالمجيد

161. حسن محمود حسن جمعة

162. محمد فوزي احمد شحاته

163. عمر عبدالمنعم عبدالحميد احمد

164. ايهاب سيد يوسف احمد

165. اسامة محمد محمد محمد محمد علي

166. رجب احمد جودة محمد

167. احمد عبدالحميد احمد صماده

168. هيثم محمود ابراهيم علي الجبال

169. احمد محمد عبدالهادي محمد عبدالهادي

170. سيف عبدالنبي سيف يوسف

171. احمد محمد عبدالفتاح عبدالهادي

172. سعيد محمد عادل صبري عبد الغني

173. احمد حسن سعد حسن

174. عمرو محمد علي حسن علي

175. عمر احمد احمد صادق خيرالله

176. عبدالرحمن محمد ابراهيم فرج

177. احمد طه يمنى محمود

178. صفوت محمود محرم ابراهيم

179. علي اكرم شكر صالح

180. خالد عبدالصبور حسن احمد

181. عصام محمد محمد مبروك سلامة

182. عبدالله محمد احمد حسانين

183. علي زين محمد الشافعي

184. شريف نجيب حسن عبد ربه زيتون

185. عمر محمد احمد حسن علي

186. اسماعيل حمدان صديق حمدان

187. مصطفي السيد مصطفي ابراهيم

188. عبدالرحمن خالد محمد سعيد عبدالله

189. عبدالله مصطفي احمد عبدالله بكري

190. ممدوح السيد مصطفي ابراهيم

191. نصر محمد ابراهيم محمد

192. صالح محمد ابراهيم محمد احمد

193. عبدالمحسن عبد المنصف الامام محمد

194. محمد جمال ياسين محمد

195. حسين خليفة عبدالله السيد

196. محمود علي محمود علي محمد

197. علي عبدالقادر عبد الروؤف محمود

198. اسامة عاطف حسن علي ابو غريب

199. عفيفي السيد عفيفي محمد الدين

200. ايمن صابر فتحي عبدالوهاب

201. وسام حامد رفاعي شحاته

202. محمد اسامة احمد السيد محمد

203. اشرف احمد سلامة عوف

204. صبري مرعي فهمي علي

205. محمد رمضان عوض السيد

206. عبدالرحمن السيد عبدالحميد محمد عبدالعال

207. مدحت شعبان محمد رضوان

208. عماد شعبان محمد رضوان

209. يسري عبدالعزيز عبدالرحمن شعت

210. اشرف محمد علي الخضري

211. محمد علي حسن علي مرسي

212. هاني غريب محمد غريب

213. حسن محمد محروس علي زعير

214. محمد محروس علي زعير

215. محمود محمد محمود مرسي

216. عبد القادر يحي محمد عطية

217. عمرو محمد السيد محمد

218. هاني درويش درويش عبدالرحيم

219. عمرو خالد محمد عيسي محمدين

220. مصطفي محمود بركات محمد محمد

221. مصطفي مجدي جمال ابراهيم

222. محمد حسن اسماعيل السيد

223. اسماعيل فؤاد اسماعيل صيام

224. رضا ابراهيم علي مرسي

225. عمار طه طه عبدالعزيز

226. غريب عبدالفتاح محمد نصار

227. غريب عبدالعال سليمان علي

228. محمد شحاته حسن علي

229. هاني صالح عبدالقادر الشحات

230. عبدالرحمن محمد ابراهيم نجا محمد

231. ممدوح سالم عبدالمجيد سالم

232. محمد شعبان عبدالعزيز الطويل

233. اسلام جابر عوض موسي

234. محمد عبدالسلام عطية درويش

235. محمد سليمان محمود سليمان

236. مدحت عبدالله محمد محمد نصر

237. محمد شعبان احمد كامل

238. سعد عبدالروؤف محمد سالم

239. ابراهيم عبدالفتاح عبدالله عيسي

240. العزيزي محمد اسماعيل علام

241. محمد فتحي محمد سعد

242. حامد محمد حامد عبدالرازق

243. احمد ابراهيم محمد ابو بكر

244. احمد سعد محمود طه صبح

245. شريف مسعد محمد الحديدي

246. علاء محمد حسين ابراهيم

247. محمد عبدالفتاح علي النجار

248. ايمن محمد علي محمد غنام

249. محمد عبدالباقي محمود عبدالباقي

250. محمود صابر محمود الحسيني حشيش

251. احمد عبدالحميد مرسي محمد يوسف

252. عمر علاء محمد عبدالرازق

253. اسلام محروس حسين حجاج رزق

254. احمد حامد امام محمد

255. حامد مختار محمد محمود

256. حمدي ابو العلا محمد بكر

257. عوض عز الرجال محمد متولي