نتيجة مباراة مصر وجنوب أفريقيا اليوم، حيث حقق المنتخب الأولمبي المصري الفوز على نظيره الجنوب أفريقي، في المباراة التي جمعت بينهما مساء اليوم على ستاد "القاهرة"، ضمن منافسات الدور نصف النهائي لبطولة أمم أفريقيا تحت 23 عامًا، والتي تستضيفها مصر في الفترة من 8 حتى 22 نوفمبر الجاري.





نتيجة مباراة مصر وجنوب أفريقيا اليوم

نتيجة مباراة مصر ضد جنوب أفريقيا، حيث بدأ المنتخب المصري المباراة بضغط قوي على المنتخب الجنوب أفريقي، كاد يسفر عن هدف التقدم عن طريق رأسية المتألق مصطفى محمد، قبل أن يتصدى لها حارس المرمى ببراعة.





وفي أخطر فرص المباراة لصالح الفريق الجنوب أفريقي من خلال عرضية أرضية خطيرة، تخطت جميع لاعبي الفريقين قبل أن تخرج بعيدا عن خط مرمى محمد صبحي حارس الفراعنة، لينتهي الشوط الأول بالتعادل السلبي في إنتظار أحداث الشوط الثاني.





وفي الشوط الثاني نجح رمضان صبحي، قائد المنتخب الأولمبي لإحراز هدف الفراعنة الأول في الدقيقة 60 من زمن المباراة، عن طريق ركلة جزاء، حصل عليها أحمد أبو الفتوح.





وعزز عبد الرحمن مجدي، لاعب الفريق الأول لكرة القدم بنادي الإسماعيلي تقدم الفراعنة بالهدف الثاني في الدقيقة 84 من عمر المباراة، بعد تسديدة رائعة من داخل منطقة الجزاء، وأضاف نفس اللاعب الهدف الثالث للمنتخب الأولمبي في الدقيقة 88 من زمن المباراة ليحجز مقعده في أولمبياد طوكيو.



