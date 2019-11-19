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موجز البرلمان.. "تشريعية النواب" ترفض مشروع قانون الذوق العام

الثلاثاء 19/نوفمبر/2019 - 10:01 م
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موجز البرلمان
موجز البرلمان
عبداللطيف هيبة
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تنشر بوابة "الفجر" الإلكترونية، على مدار الساعات الماضية، عددًا من الأخبار البرلمانية والأحداث الهامة التي تخص مجلس النواب.. نعرض أهمها في نشرة " موجز البرلمان"، ومنها:

البرلمان يوافق على اتفاقية منحة مساعدة بين مصر وأمريكا
وافق مجلس النواب، برئاسة الدكتور علي عبدالعال، خلال الجلسة العامة المنعقدة اليوم الثلاثاء، على تقرير اللجنة المشتركة من لجنة التعليم والبحث العلمي ومكتبي لجنتي العلاقات الخارجية والشئون الاقتصادية عن قرار رئيس الجمهورية رقم 512 لسنة 2019 بشأن الموافقة على التعديل الرابع لاتفاقية منحة المساعدة بين جمهورية مصر العربية والولايات المتحدة الأمريكية بشأن التعاون المصري الأمريكي للعلوم والتكنولوجيا.

ووافق المجلس أيضًا على تقرير اللجنة المشتركة من لجنة العلاقات الخارجية ومكتب لجنة الدفاع والأمن القومي عن قرار رئيس الجمهورية رقم 396 لسنة 2019 بشأن الموافقة على الخطابات المتبادلة بين حكومة جمهورية مصر العربية ومنظمة الأمم المتحدة بشأن وضعية المنسق المقيم ومكتبه في مصر.

البرلمان يوافق على مذكرة تفاهم بين مصر وبروناى في التعاون الاقتصادى
ووافق مجلس النواب، برئاسة الدكتور على عبدالعال، خلال الجلسة العامة المنعقدة اليوم، على قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 538 لسنة 2019، بشأن الموافقة على مذكرة تفاهم بين حكومة جمهورية مصر العربية وحكومة سلطان بروناى دار السلام، بشأن التعاون الاقتصادى والفنى، والموقع فى القاهرة بتاريخ 582019.

البرلمان يوافق على الخطابات المتبادلة بين الحكومة والأمم المتحدة حول وضعية المنسق المقيم
ووافق مجلس النواب، برئاسة الدكتور علي عبد العال، خلال الجلسة العامة المنعقدة اليوم، علي قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 396 لسنة 2019 بشأن الموافقة على الخطابات المتبادلة بين حكومة جمهورية مصر العربية ومنظمة الأمم المتحدة بشأن وضعية المنسق المقيم ومكتبه في مصر، والموقعة في 26 11 2018 و30 5 2019.

تعليق قوي لرئيس البرلمان على اعتراف أمريكا بشرعية المستوطنات الإسرائيلية بفلسطين
وعقب الدكتور على عبد العال، رئيس مجلس النواب، خلال الجلسة العامة المنعقدة اليوم، على تصريحات وزير الخارجية الأمريكي، والذي أكد أن بناء المستوطنات الإسرائيلية على الأرض المحتلة فى فلسطين أمر لا يخالف القانون الدول قائلا:"نرفضها ونستنكرها جميعا".

وأضاف "عبد العال"، أن هذه الأراضى محتلة، طبقًا للقانون الدولى، ولقرارات الأمم المتحدة، ولا يجوز للسلطة المحتلة وفقًا للقانون أن تغير طبيعة الأراضى المحتلة.

"تشريعية النواب" توافق على قانون الحجز الإداري
ووافقت اللجنة التشريعية والدستورية بمجلس النواب برئاسة المستشار بهاء أبو شقة، خلال اجتماعها اليوم الثلاثاء، على مشروع قانون مقدم من الحكومة بتعديل قانون الحجز الإداري رقم 308 لسنة 1955، لردع المتقاعسين لسداد مديونياتهم للدولة، حيث يقضى بتوقيع الحجز فور إعلان المدين.

"تشريعية النواب" ترفض مشروع قانون الذوق العام
ورفضت اللجنة التشريعية والدستورية بمجلس النواب، برئاسة المستشار بهاء أبو شقة، خلال اجتماع اللجنة اليوم، بالإجماع مشروع القانون المقدم من غادة عجمي، عضو مجلس النواب، بشأن الذوق العام المصري.
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الكلمات المفتاحية

مذكرة تفاهم مجلس النواب سلطان بروناى جمهورية مصر العربية الولايات المتحدة الأمريكية

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