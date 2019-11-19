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نتيجة مباراة مصر وجنوب إفريقيا اليوم egypt vs south africa

الثلاثاء 19/نوفمبر/2019 - 09:51 م
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مصر وجنوب إفريقيا
مصر وجنوب إفريقيا
أحمد عصام
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نجح منتخب مصر في تحقيق الفوز على منتخب جنوب أفريقيا بنتيجة ثلاثة أهداف نظيفة في المباراة التي جمعت بين الفريقين على ستاد القاهرة الدولي ضمن منافسات دور النصف نهائي من بطولة كأس الأمم الأفريقية تحت 23 عاما.

أهداف منتخب مصر ضد جنوب أفريقيا :- 

واحرز رمضان صبحي لاعب النادي الأهلي هدف منتخب مصر الاول في الدقيقة 60 عن طريق ركلة جزاء حصل عليها أحمد أبو الفتوح لاعب فريق سموحة، بينما سجل عبد الرحمن مجدي الهدف الثاني في الدقيقة 84 بعد تسديدة رائعة من داخل منطقة الجزاء، وجاء الهدف الثالث عن طريق نفس اللاعب في الدقيقة 88 قبل نهاية اللقاء.

مصر تتأهل لاولمبياد طوكيو ضد جنوب أفريقيا :- 

وبهذة النتيجة قد نجح منتخب مصر في التأهل لاولميياد طوكيو 2020 المقبلة بعد الفوز على منتخب جنوب افريقيا بثلاثة أهداف نظيفة، حيث يصعد اول ثلاث مراكز بشكل رسمي إلى الاولمبياد، وكان قد نجح منتخب كوت ديفوار في التأهل أيضاً بعد الفوز على المنتخب الغاني في النصف النهائي الآخر.

انجاز جديد ينتظر منتخب مصر بعد الفوز على جنوب أفريقيا :- 

ويسعى المنتخب الوطني المصري لتحقيق لقب بطولة كأس الأمم الأفريقية تحت 23 عاما عندما يلتقي ضد منتخب كوت ديفوار في المباراة النهائية من أجل تحقيق إنجاز جديد تحت قيادة شوقي غريب مدرب المنتخب الأولمبي.

ويقترب مصطفى محمد لاعب نادي الزمالك من الحصول على جائزة الحذاء الذهبي في البطولة بعدما سجل 4 أهداف خلال البطولة، حيث أحرز هدفين في شباك منتخب الكاميرون وهدف بشباك منتخب غانا ومنتخب مالي.
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