أستاذ طب نفسي: "نصف اللي بيتجوزوا في مصر بيطلقوا"





قال الدكتور محمد طه، أستاذ الطب النفسي، إن نسبة الطلاق في مصر مرتفعة جدًا، معقبا: "نصف اللي بيتجوزوا في مصر بيطلقوا"، لافتًا إلى أن الأسباب التي تدفع الرجل للزواج مختلفة عن الأسباب التي تدفع الفتاة للزواج.وأشار "طه"، خلال حواره مع الإعلامي عمرو عبد الحميد برنامج "رأي عام" المذاع عبر فضائية "TEN"، مساء الثلاثاء، إلى أن هناك 5 أسباب تدفع الشاب للزواج منها إطفاء وهج الغريزة الجنسية، وأنه أتم تعليمه، وليكمل نصف دينه، وليكون لديه شخص يقوم بخدمته بدلا من والدته، معتبرا أن تلك الأسباب لا تؤدي بالضرورة إلى أن يكون زواج الناجح.وأضاف أن الفتاة تتزوج لأسباب مختلفة عن الرجل، ومنها البحث عن الستر، ولكبر سنها، وهناك فتيات يتزوجن من أجل أن يرتدوا الفستان الأبيض، أو لينجبن.