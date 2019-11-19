خاص.. أميرة فتحي تعود للسينما من جديد بهذا العمل

كشفت الفنانة أميرة فتحي، عن خطوتها السينمائية الجديدة، التي تأتي بعد غياب دام لسنوات.



صرحت أميرة فتحي لـ" الفجر الفني "، أنها تواصل تصوير فيلمها الجديد "اولها حلو"، الذي بدأت تصويرة منذ أسبوعين، كما تنتهي من التصوير بعد ثلاث أسابيع.



فيلم "اولها حلو" تدور أحداثه في إطار درامي رومانسي، ويشارك في بطولته الفنانة دارين حداد، وحمزة العيلي، ورانيا شاهين، وريهام جلال، الفيلم من تأليف وإخراج حازم متولي.



يذكر أن أميرة فتحي، شاركت في العديد من الأعمال السينمائية، من ضمنها فيلم صعيدي في الجامعة الأمريكية، وابقي قابلني، وفرقة بنات وبس، وظاظا، وحين ميسرة، كما شاركت في العديد من الأعمال الدرامية من ضمنها مسلسل الوان الطيف، وحق مشروع، وهدوء نسبي، والمرافعة، والسرايا، وابن النظام.

