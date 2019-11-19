Advertisements
Advertisements
Advertisements

خاص.. أميرة فتحي تعود للسينما من جديد بهذا العمل

الثلاثاء 19/نوفمبر/2019 - 09:58 م
Advertisements
أميرة فتحي
أميرة فتحي
رشا عادل
Advertisements
كشفت الفنانة أميرة فتحي، عن خطوتها السينمائية الجديدة، التي تأتي بعد غياب دام لسنوات.

صرحت أميرة فتحي لـ"الفجر الفني"، أنها تواصل تصوير فيلمها الجديد "اولها حلو"، الذي بدأت تصويرة منذ أسبوعين، كما تنتهي من التصوير بعد ثلاث أسابيع.

فيلم "اولها حلو" تدور أحداثه في إطار درامي رومانسي، ويشارك في بطولته الفنانة دارين حداد، وحمزة العيلي، ورانيا شاهين، وريهام جلال، الفيلم من تأليف وإخراج حازم متولي.

يذكر أن أميرة فتحي، شاركت في العديد من الأعمال السينمائية، من ضمنها فيلم صعيدي في الجامعة الأمريكية، وابقي قابلني، وفرقة بنات وبس، وظاظا، وحين ميسرة، كما شاركت في العديد من الأعمال الدرامية من ضمنها مسلسل الوان الطيف، وحق مشروع، وهدوء نسبي، والمرافعة، والسرايا، وابن النظام.
Advertisements

الكلمات المفتاحية

هيثم شاكر نجوم الفن مشاهير مزيكا كريم فهمي فن شادى سرور سينماء سينما دراما خبار الفن القبض على الفنان محمد علي الفجر الفني اخر اخبار محمد علي أخبار الفنانين أخبار الفن اليوم

أخبار تهمك

«يلا شووت» NOW EGYPT مشاهدة مباراة مصر وجنوب افريقيا بث مباشر BEIN SPORT كورة جول ONLINE رابط مصر LIVE

منذ حوالي 6 ساعات

يلا شوت لايف HD بث مباشر | مشاهدة مباراة مصر وجنوب أفريقيا في أمم أفريقيا تحت 23 عامًا

منذ ساعتين و 28 دقيقة

نتيجة مباراة مصر وجنوب إفريقيا

منذ أقل من ساعتين

«يلا شووت» مشاهدة مباراة مصر وجنوب إفريقيا بث مباشر TIME SPORT كورة لايف YALLAKORA رابط ماتش مصر YouTube تايم سبورت

منذ ساعتين و 34 دقيقة

«قناة مفتوحة TIME SPORT» مشاهدة مباراة مصر وجنوب إفريقيا بث مباشر beIN HD المفتوحة yallakora ماتش مصر تايم سبورت تيوب

منذ ساعة و 9 دقيقة

تردد قناة ’’تايم سبورت’’ الجديد الناقلة لمباراة مصر وجنوب إفريقيا اليوم.. بث مباشر مشاهدة مباراة مصر ضد جنوب إفريقيا

منذ حوالي 5 ساعات

مشاهدة مباراة مصر وجنوب إفريقيا بث مباشر beIN SPORT المفتوحة.. شاهدة مباراة مصر ضد جنوب إفريقيا بث مباشر Time Sportمجانا

منذ ساعتين و 38 دقيقة

يلا شوت TIME SPORT مشاهدة مباراة مصر وجنوب إفريقيا بث مباشر يلا شووت KORA STAR كورة لايف ماتش مصر رابط EGYPT NOW

منذ ساعتين و 30 دقيقة

«كورة ستار ON TIME» مشاهدة مباراة مصر وجنوب إفريقيا بث مباشر KOOORA GOAL يلا شوت بلس رابط مصر مباشر beIN SPORT يوتيوب

منذ ساعتين و 6 دقيقة

قناة مفتوحة تنقل مباراة مصر وجنوب افريقيا مجانا.. مشاهدة مباراة مصر ضد جنوب إفريقيا مباشرة بالمجان

منذ حوالي 3 ساعات

عاجل.. دار الإفتاء تعلن عن الوريث الشرعي الوحيد لـ هيثم أحمد زكي

منذ حوالي 8 ساعات

يلا Time Sports مشاهدة مصر وجنوب إفريقيا بث مباشر تايم سبورت YouTube يلا شوت رابط ماتش مصر اليون بدون تقطيع مجانًا

منذ ساعتين و 12 دقيقة

«يلا شوت» مشاهدة مباراة مصر وجنوب إفريقيا بث مباشر KORA LIVE كورة ستار MATCH مصر اليوم YALLA EGYPT هدف رمضان صبحي

منذ أقل من ساعة

موعد مباراة مصر وساحل العاج في نهائي بطولة كأس الأمم الإفريقية تحت 23 سنة

منذ ساعتين و 14 دقيقة

نتيجة وملخص مباراة مصر وجنوب إفريقيا Egypt vs South africa

منذ ساعتين و 20 دقيقة

«يلا شووت NOW» مشاهدة مباراة مصر وجنوب إفريقيا بث مباشر KORA LIVE كورة جول YALLAKORA رابط ماتش مصر TIME SPORT يوتيوب

منذ ساعة

موضوعات متعلقة

ركين سعد تخوض أولى تجاربها السينمائية بفيلم "يونس" لـ أحمد عز

بـ "الروب".. جلسة تصوير لــ دارين حداد وكلبتها (صور)

"قمر حبيبتي" هكذا غازلت كنده علوش صديقتها بسمة عبر "إنستجرام"

Advertisements

تصويت

هل تتوقع انخفاض سعر الدولار الفترة المقبلة ؟

هل تتوقع انخفاض سعر الدولار الفترة المقبلة ؟

الأكثر قراءة
08:21 م

نتيجة مباراة مصر وجنوب إفريقيا

موعد مباراة مصر وساحل العاج في نهائي بطولة كأس الأمم الإفريقية تحت 23 سنة

07:52 م

قناة مفتوحة تنقل مباراة مصر وجنوب افريقيا مجانا.. مشاهدة مباراة مصر ضد جنوب إفريقيا مباشرة بالمجان

06:36 م

نتيجة وملخص مباراة مصر وجنوب إفريقيا Egypt vs South africa

07:46 م

«يلا شوت» مشاهدة مباراة مصر وجنوب إفريقيا بث مباشر KORA LIVE كورة ستار MATCH مصر اليوم YALLA EGYPT هدف رمضان صبحي

09:18 م

مقالات وكتاب

عادل حمودة
عادل حمودة

عادل حمودة يكتب من واشنطن: أسرار مباحثات الفرصة الأخيرة حول سد النهضة؟

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: حيتان الاحتكار يغلقون سوق العقارات

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: "خالد" دايما "منتصر"

ads
DMCA.com Protection Status