تامر أمين مهنئًا "السيسي" بعيد ميلاده: خالص الدعوات بالمزيد من النجاح





قال الإعلامي تامر أمين، إن حلقة برنامج اليوم استثنائية جدًا، خاصة أن اليوم هو عيد ميلاد عبد الفتاح السيسي رئيس جمهورية مصر العربية.ووجه "أمين"، خلال تقديمه برنامج "آخر النهار"، المذاع على فضائية "النهار"، مساء الثلاثاء، للرئيس عبد الفتاح السيسي خالص التهاني، وخالص الأماني والدعوات الصادقة بالمزيد من التقدم والنجاح في ادارة البلاد، وعلى المستوى الشخصي نتمنى له كل الصحة والعمر المجيد والستر.وتابع أن الرئيس عبد الفتاح السيسي أكمل اليوم 65 عامًا في خدمة البلاد، سواء في المؤسسة العسكرية ضابطًا يحمي بلاده، أو رئيسًا للجمهورية بناءً على طلب الشعب بعد ثورة 30 يونيو، معقبًا: "كل الأماني لسيادة الرئيس، وكل سنة وانت طيب".