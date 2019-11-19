بلدية المحلة يبحث عن فك النحس بذبح عجل!



قام مجلس إدارة بلدية المحلة بذبح عجل من أجل فك النحس الذي يلازم الفريق منذ بداية الموسم بالقسم الثاني.



حيث لم يستطيع الفريق تحقيق الفوز في الأسابيع الأربعة الأولى من مسابقة القسم الثاني المجموعة الثالثة حيث تعادل الفريق في مباراتين وخسر مثلهما.



من ناحية أخرى قاد رضا عبد العال التدريب الاخير للفريق إستعداد للقاء بيلا على ملعب كفر الشيخ في إطار مباريات الأسبوع الخامس من مسابقة القسم الثاني المجموعة الثالثة.



وشهد التدريب بعض الجمل التكتكية التي سيعتمد على تنفيذها غدا في اللقاء.

وكان رضا عبد العال قد تولي تدريب بلدية المحلة خلفا لكرم جابر الذي تقدم بإستقالته بسبب سوء النتائج في الفترة الماضية.



ويضم الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي بلدية المحلةرضا عبد العال مدير فني ومحمود السقا مدرب عام وأشرف خميس مدرب مساعد ومحمد الواعر مدرب ومحمود شفيق مدرب حراس المرمى.



بينما يقود بيلا جهاز فني من أبناء بلدية المحلة يقوده ياسر رضوان مدير فني وطلحة راغب مدرب عام وعاطف السعيد مدرب حراس المرمى.



الجدير بالذكر أن البلدية يحتل المركز العاشر برصيد نقطتين بينما يحتل بيلا المركز الثامن برصيد ثلاث نقاط.