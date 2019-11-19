Advertisements
Advertisements
Advertisements

بلدية المحلة يبحث عن فك النحس بذبح عجل!

الثلاثاء 19/نوفمبر/2019 - 09:35 م
Advertisements
بوابة الفجر
حسام نور
Advertisements

قام مجلس إدارة بلدية المحلة بذبح عجل من أجل فك النحس الذي يلازم الفريق منذ بداية الموسم بالقسم الثاني.

حيث لم يستطيع الفريق تحقيق الفوز في الأسابيع الأربعة الأولى من مسابقة القسم الثاني المجموعة الثالثة حيث تعادل الفريق في مباراتين وخسر مثلهما.

من ناحية أخرى قاد رضا عبد العال التدريب الاخير للفريق إستعداد للقاء بيلا على ملعب كفر الشيخ في إطار مباريات الأسبوع الخامس من مسابقة القسم الثاني المجموعة الثالثة.

وشهد التدريب بعض الجمل التكتكية التي سيعتمد على تنفيذها غدا في اللقاء.
وكان رضا عبد العال قد تولي تدريب بلدية المحلة خلفا لكرم جابر الذي تقدم بإستقالته بسبب سوء النتائج في الفترة الماضية.

ويضم الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي بلدية المحلةرضا عبد العال مدير فني ومحمود السقا مدرب عام وأشرف خميس مدرب مساعد ومحمد الواعر مدرب ومحمود شفيق مدرب حراس المرمى.

بينما يقود بيلا جهاز فني من أبناء بلدية المحلة يقوده ياسر رضوان مدير فني وطلحة راغب مدرب عام وعاطف السعيد مدرب حراس المرمى.

الجدير بالذكر أن البلدية يحتل المركز العاشر برصيد نقطتين بينما يحتل بيلا المركز الثامن برصيد ثلاث نقاط.
Advertisements

أخبار تهمك

عاجل.. دار الإفتاء تعلن عن الوريث الشرعي الوحيد لـ هيثم أحمد زكي

منذ حوالي 8 ساعات

يلا Time Sports مشاهدة مصر وجنوب إفريقيا بث مباشر تايم سبورت YouTube يلا شوت رابط ماتش مصر اليون بدون تقطيع مجانًا

منذ ساعتين و 15 دقيقة

يلا شوت TIME SPORT مشاهدة مباراة مصر وجنوب إفريقيا بث مباشر يلا شووت KORA STAR كورة لايف ماتش مصر رابط EGYPT NOW

منذ ساعتين و 33 دقيقة

نتيجة مباراة مصر وجنوب إفريقيا

منذ أقل من ساعتين

يلا شوت لايف HD بث مباشر | مشاهدة مباراة مصر وجنوب أفريقيا في أمم أفريقيا تحت 23 عامًا

منذ ساعتين و 31 دقيقة

«قناة مفتوحة TIME SPORT» مشاهدة مباراة مصر وجنوب إفريقيا بث مباشر beIN HD المفتوحة yallakora ماتش مصر تايم سبورت تيوب

منذ ساعة و 12 دقيقة

نتيجة وملخص مباراة مصر وجنوب إفريقيا Egypt vs South africa

منذ ساعتين و 23 دقيقة

«يلا شووت» NOW EGYPT مشاهدة مباراة مصر وجنوب افريقيا بث مباشر BEIN SPORT كورة جول ONLINE رابط مصر LIVE

منذ حوالي 6 ساعات

«يلا شووت» مشاهدة مباراة مصر وجنوب إفريقيا بث مباشر TIME SPORT كورة لايف YALLAKORA رابط ماتش مصر YouTube تايم سبورت

منذ ساعتين و 37 دقيقة

قناة مفتوحة تنقل مباراة مصر وجنوب افريقيا مجانا.. مشاهدة مباراة مصر ضد جنوب إفريقيا مباشرة بالمجان

منذ حوالي 4 ساعات

موعد مباراة مصر وساحل العاج في نهائي بطولة كأس الأمم الإفريقية تحت 23 سنة

منذ ساعتين و 17 دقيقة

تردد قناة ’’تايم سبورت’’ الجديد الناقلة لمباراة مصر وجنوب إفريقيا اليوم.. بث مباشر مشاهدة مباراة مصر ضد جنوب إفريقيا

منذ حوالي 5 ساعات

«كورة ستار ON TIME» مشاهدة مباراة مصر وجنوب إفريقيا بث مباشر KOOORA GOAL يلا شوت بلس رابط مصر مباشر beIN SPORT يوتيوب

منذ ساعتين و 9 دقيقة

مشاهدة مباراة مصر وجنوب إفريقيا بث مباشر beIN SPORT المفتوحة.. شاهدة مباراة مصر ضد جنوب إفريقيا بث مباشر Time Sportمجانا

منذ ساعتين و 41 دقيقة

«يلا شوت» مشاهدة مباراة مصر وجنوب إفريقيا بث مباشر KORA LIVE كورة ستار MATCH مصر اليوم YALLA EGYPT هدف رمضان صبحي

منذ أقل من ساعة

«يلا شووت NOW» مشاهدة مباراة مصر وجنوب إفريقيا بث مباشر KORA LIVE كورة جول YALLAKORA رابط ماتش مصر TIME SPORT يوتيوب

منذ ساعة
Advertisements

تصويت

هل تتوقع انخفاض سعر الدولار الفترة المقبلة ؟

هل تتوقع انخفاض سعر الدولار الفترة المقبلة ؟

الأكثر قراءة
08:21 م

نتيجة مباراة مصر وجنوب إفريقيا

موعد مباراة مصر وساحل العاج في نهائي بطولة كأس الأمم الإفريقية تحت 23 سنة

07:52 م

قناة مفتوحة تنقل مباراة مصر وجنوب افريقيا مجانا.. مشاهدة مباراة مصر ضد جنوب إفريقيا مباشرة بالمجان

06:36 م

نتيجة وملخص مباراة مصر وجنوب إفريقيا Egypt vs South africa

07:46 م

«يلا شوت» مشاهدة مباراة مصر وجنوب إفريقيا بث مباشر KORA LIVE كورة ستار MATCH مصر اليوم YALLA EGYPT هدف رمضان صبحي

09:18 م

مقالات وكتاب

عادل حمودة
عادل حمودة

عادل حمودة يكتب من واشنطن: أسرار مباحثات الفرصة الأخيرة حول سد النهضة؟

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: حيتان الاحتكار يغلقون سوق العقارات

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: "خالد" دايما "منتصر"

ads
DMCA.com Protection Status