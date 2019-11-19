الكشف على 97 ألف مريض وإجراء 891 عملية جراحية خلال شهر بالبحر الأحمر





كما تم اجراء رنين مغناطيسي ل 232حالة، كما تم اجراء عدد 1003 اشعة ايكو على القلب ورسم قلب، كما تم إجراء أشعة دوبلر ل169حالة، كما تم إجراء مناظير جهاز هضمى لعدد13حالة وذلك بالاضافة الي اجراء عدد 2672 جلسة غسيل كلوي موزعة الي ثلاث شرائح ايجابي فيروس CB والسلبي منها لعدد 205مريض وتم استقبال 98 طفل حديثي ولادة بالحضانات واستقبال 181 حالة بالرعايات المركزة العامة والقلبية والمتوسطة والمخ والاعصاب.



وأكد "مرعي" علي تكثيف جهود مديرية الشئون الصحية بالبحر الأحمر لدعم المستشفيات بالأدوية والمستلزمات الطبية وتوافر المخزون الاستراتيجي منها لخدمة جميع المرضى بمحافظة البحر الأحمر.

أعلنت مديرية الشئون الصحية بالبحر الأحمر، نشاط مستشفيات البحر الأحمر، خلال شهر أكتوبر الماضي حيث تم استقبال 33628 مريض وتم الكشف علي عدد 64179 من قبل العيادات الخارجية بالمستشفيات.وقال الدكتور تامر مرعى وكيل وزارة الصحة بالبحر الأحمر، إنه تم تقديم الخدمة الطبية بالاقسام الداخلية ل1603 وتم اجراء عدد 891 عملية مابين كبري وصغري وذات مهاره وتم اجراء عدد405 حالة ولادة طبيعية وقيصرية وتم إجراء2697 جلسة علاج طبيعي لعدد 618 حالة وتم عمل اشعة عادية ل 4236 حالة وتم عمل اشعة موجات فوق صوتية ل 1096 حالة وتم عمل اشعة مقطعية ل 598حالة.