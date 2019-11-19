هدف رمضان صبحي اليوم ramadan sobhi galal

استطاع منتخب مصر الأولمبي أن يسجل هدفه الأول في مرمى نظيره منتخب جنوب إفريقيا منذ قليل في المباراة التي تجمع بينهم الآن ضمن منافسات الدور نصف النهائي من بطولة كأس أمم إفريقيا تحت 23 عام المؤهلة لأولمبياد طوكيو 2020.





رمضان صبحي يخطف هدف منتخب مصر الأول

وسجل هدف منتخب مصر تحت 23 عام في مرمى منتخب جنوب إفريقيا رمضان صبحي في الدقيقة 57 عن طريق ركلة جزاء.





ملخص الشوط الأول من مباراة مصر وجنوب إفريقيا

وبدأت المباراة بشكل هادئ من جانب الفريقين وبمرور الوقت ظهرت خطورة كبيرة من جانب منتخب مصر بحثا عن الهدف الأول.





فرص ضائعة من جانب منتخب مصر أمام مرمى جنوب إفريقيا

وأضاع لاعبو منتخب مصر تحت 2 3 عام العديد من الفرص السهلة خلال المباراة أثناء سيطرتهم على مجريات اللقاء.





مصر تفقد السيطرة على الكرة بشكل كبير

ومع مرور الوقت ظهرت سيطرة من جانب منتخب جنوب إفريقيا أمام تراجع كبير في الأداء من منتخب مصر ليهدد منتخب جنوب إفريقيا مرمى مصر أكثر من مرة.





سيطرة كبيرة من جنوب إفريقيا في الدقائق الأخيرة

وظل منتخب جنوب إفريقيا مسيطر على الكرة بشكل كبير طوال الدقائق الأخيرة من الشوط لينتهي الشوط الأول بالتعادل السابي بين المنتخبين.