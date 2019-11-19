ملخص نتيجة مباراة مصر وجنوب أفريقيا اليوم

إنتهت أحداث الشوط الأول بين منتخبي مصر الأوليمبي ونظيره جنوب أفريقيا في ثاني مواجهات نصف النهائي في بطولة كأس الأمم الأفريقية تحت 23 عاماً المقامة في مصر، والمؤهلة لأوليمبياد طوكيو 2020.





تكتيك غريب

دخل شوقى غريب المباراة بطريقته المعهودة 3-4-3 معتمداً على ثلاثي هجومي مكون من عبدالرحمن مجدي ورمضان صبحي ومصطفى محمد، مع مساندة الظهيرين أحمد أبو الفتوح يساراً، وكريم العراقي يميناً، ومساندة محسوبة من العمق عن طريق عمار حمدي.





إرتباك شديد

وساد الإرتباك والتسرع معظم أوقات الشوط الأول بين لاعبي منتخب مصر، نظراً لحساسية المباراة كونها فاصلة نحو تأهل الفراعنة للأوليمبياد.





وظهر ذلك في أكثر من لقطة خاصة للثنائي عبدالرحمن مجدي ورمضان صبحي، الذي ظهر عليهم التسرع في الثلث الهجومي، بعد فقدانهم أكثر من كرة.





تأمين غريب

وظهر الثنائي كريم العراقي وأحمد أبو الفتوح متأخرين نسبياً عن باقي مواجهات الفراعنة في الدور الأول، وربما كان ذلك بتعليمات من شوقى غريب، الذي يعي جيداً سرعات منتخب جنوب أفريقيا وقدرته على إستغلال المساحات.





أخطر فرص المباراة

وكانت اخطر فرص اللقاء لصالح الضيوف من عرضية خطيرة من الجهة اليسري، اليمنى لمنتخب مصر فشل مهاجم جنوب أفريقيا في اللحاق بها.





يذكر أن منتخب كوت ديفوار قد تأهل للمباراة النهائية عقب فوزه على منتخب غانا بركلات الترجيح بنتيجة 3-2 بعد التعادل خلال الوقتين الأصلي والإضافي بنتيجة 2-3.



