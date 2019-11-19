نتيجة مباراة مصر وجنوب أفريقيا اليوم في الشوط الأول، حيث فرض المنتخب الأولمبي الجنوب أفريقي نتيجة التعادل على نظيره المصري، في المباراة التي تجمع بينهما حاليًا على ستاد "القاهرة"، ضمن منافسات الدور نصف النهائي لبطولة أمم أفريقيا تحت 23 عامًا، والتي تستضيفها مصر في الفترة من 8 حتى 22 نوفمبر الجاري.





نتيجة مباراة مصر وجنوب أفريقيا اليوم في الشوط الأول

سيطر التعادل السلبي على نتيجة مباراة مصر ضد جنوب أفريقيا، حيث بدأ المنتخب المصري المباراة بضغط قوي على المنتخب الجنوب أفريقي، كاد يسفر عن هدف التقدم عن طريق رأسية المتألق مصطفى محمد، قبل أن يتصدى لها حارس المرمى ببراعة.





بينما جاءت أخطر فرص المباراة لصالح الفريق الجنوب أفريقي من خلال عرضية أرضية خطيرة، تخطت جميع لاعبي الفريقين قبل أن تخرج بعيدا عن خط مرمى محمد صبحي حارس الفراعنة.





وحاول لاعبي المنتخب إحراز هدف التقدم خاصة في ظل مطالبتهم باحتساب ركلة جزاء، ولكن دون فائدة، لينتهي الشوط الأول بالتعادل السلبي في إنتظار أحداث الشوط الثاني.





وكان شوقي غريب، المدير الفني للمنتخب المصري الأولمبي قد بدأ المباراة بالتشكيل التالي:





في حراسة المرمى: محمد صبحي.

في خط الدفاع: أسامة جلال، محمد عبدالسلام، أحمد رمضان بيكهام، كريم العراقي، أحمد فتوح.

في خط الوسط: أكرم توفيق، عمار حمدي، رمضان صبحي، عبدالرحمن مجدي.

في خط الهجوم: مصطفى محمد.