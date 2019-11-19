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بعد افتتاحها.. تعرف على المكتبة القبطية التي افتتحها البابا تواضروس

الثلاثاء 19/نوفمبر/2019 - 08:51 م
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البابا تواضروس الثاني
البابا تواضروس الثاني
حازم رفعت
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افتتح قداسة البابا تواضروس الثاني، بابا الإسكندرية، بطريرك الكرازة المرقسية، مساء اليوم الثلاثاء، المكتبة البابوية المركزية بالمقر البابوي بدير القديس الأنبا بيشوي بوادي النطرون.

والمكتبة البابوية المركزية بمركز لوجوس البابوي بوادي النطرون، تم نشأتها لخدمة البحث العلمي، وحفظ الإنتاج المعرفي وتبادل المعرفة.

وتسعى المكتبة البابوية المركزية التي افتتحها قداسة البابا تواضروس الثاني مساء اليوم، إلى تحقيق عدة أهداف بما يعود بالنفع على الكنيسة والمجتمع المحلي والعالمي، إلى جانب المساهمة في حفظ الإنتاج المعرفي ودعم البحث العلمي.

وجاءت أهداف المكتبة كالتالي:

1. رفع الوعي المجتمعي بالحقبة القبطية كونها حقبة من تاريخ مصر والشرق الأوسط شكلت جزءًا أصيلًا من الوجدان الحضاري والتراث الفكري وما يتعلق بذلك من دراسات.

2.حفظ الإنتاج المعرفي عن القبطيات الصادر من هيئات أكاديمية معينة بالبحث والتوثيق سواء كان مقروءًا (دراسات، موسوعات، كتب، دوريات، صحف، مجلات) أو مسموعًا أو بصريًا بمختلف اللغات.

3. تكثيف البحث العلمي في القبطيات وما يتبع ذلك من نشاط في حركة النشر والترجمة في هذا المجال مع سائر المؤسسات المعنية.

4.جمع التراث القبطي بكل نوعياته وترميمه وتوثيقه وتصنيفه لتسهيل عرضه وإتاحته لجمهور الباحثين والدارسين في مكان واحد بالتنسيق مع الأديرة القبطية والقطاعات الجغرافية بالكنيسة والأفراد من أصحاب المقتنيات الخاصة.

5. تنشيط ودعم حلقة تبادل المعرفة ومجتمع الباحثين محليًا وعالميا وبالتالي تحقيق نموذج لمؤسسة مصرية ثقافية ناجحة ورائدة قادرة على التفاعل مع مجتمع المعلومات الحديث. 


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