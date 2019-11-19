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ترامب: إذا لم يتم التوصل إلى اتفاق مع بكين.. واشنطن سترفع الرسوم الجمركية على الواردات

الثلاثاء 19/نوفمبر/2019 - 08:41 م
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دونالد ترامب
دونالد ترامب
ترجمة - منة الشريف
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قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، اليوم الثلاثاء، إن الولايات المتحدة سترفع الرسوم الجمركية على الواردات الصينية، إذا لم يتم التوصل إلى اتفاق مع بكين لإنهاء حرب تجارية، مما يهدد بتصعيد الخلاف الذي أضر بالنمو الاقتصادي في جميع أنحاء العالم.

وأوضح الرئيس الأمريكي، في اجتماع لمجلس الوزراء في البيت الأبيض، أن "لديه علاقة جيدة مع الصين"، مشيرًا إلى أن "الصين تمضي قدمًا"، مضيفاً إنه يتعين على الصين عقد صفقة "تعجبني".

وقال ترامب في غرفة مملوءة بكبار المسؤولين الأمريكيين: إذا لم نتوصل إلى اتفاق مع الصين، فسوف أرفع التعريفات فقط.

كما تخوض الولايات المتحدة والصين موجات متعاقبة من التعريفة الجمركية المتبادلة، التي أزعجت الأسواق المالية وهددت بسحب النمو في الاقتصاد العالمي إلى أدنى معدل له، منذ الأزمة المالية 2007-2008.

وكانت الآمال كبيرة في إمكانية توقيع صفقة تجارية جزئية في قمة في سانتياغو، تشيلي كان من المقرر عقدها في منتصف نوفمبر، ألغيت القمة وسط اضطرابات في تشيلي وما زال الطريق إلى الأمام لاتفاق غير واضح.

كما تشمل النقاط الشائكة كيف ومتى يتم تخفيض الرسوم الجمركية وكمية المنتجات الزراعية الأمريكية، التي ستلتزم الصين بشرائها.

وقال لاري كودلو المستشار الاقتصادي للبيت الأبيض الأسبوع الماضي، إن البلدين يقتربان من اتفاق لإنهاء الحرب التجارية المستمرة منذ 16 شهرًا، لكنه لم يعط مزيدًا من التفاصيل حول توقيت صفقة محتملة.

ومع ذلك، قالت وسائل الإعلام الحكومية الصينية "شينخوا" إن "المحادثات البناءة"، عقدت عبر الهاتف يوم السبت الماضي، بين نائب رئيس مجلس الدولة الصيني ليو خه، والممثل التجاري الأمريكي روبرت لايتيزر ووزير الخزانة ستيفن منوشين.

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ترامب بكين الولايات المتحدة الصين الرسوم الجمركية البيت الابيض

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