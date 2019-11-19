بالأسماء.. إصابة 4 في إنقلاب توك توك بطريق "إهناسيا ـ بني سويف"

أصيب 4 أشخاص، في حادث سير، وقع، مساء اليوم الثلاثاء، إثر إنقلاب توك توك، كانوا يستقلونه بطريق "إهناسيا ـ بني سويف" أمام قرية بني عفان، التابعة لمركز بني سويف، ونقلتهم سيارات الإسعاف إلى مستشفى بني سويف الجامعي لتلقي العلاج اللازم.



تلقى اللواء زكريا صالح، مساعد وزير الداخلية مدير أمن بني سويف، إخطارًا من غرفة عمليات شرطة النجدة، يفيد بورود بلاغًا بوقوع حادث، إثر إنقلاب توك توك، سير بطريق "إهناسيا ـ بني سويف" أمام قرية بني عفان، التابعة لمركز بني سويف.



وبالإنتقال والفحص، تبين أن الحادث نتج عنه إًابة 4 أشخاص، هم "حسام عويس علي، ٢٤ سنة، بإشتباه مابعد الإرتجاج، وأحمد رجب محمد، ٢٣سنة، بكدمات وسحجات، ومحمد عويس علي، ٢٩ سنة، بإشتباه مابعد الإرتجاج، ومحمود عويس علي، ٢٧سنة، بإشتباه كسر بالذراع الأيمن، جميعهم يقيمون قرية بني عفان، التابعة لمركز بني سويف".



ودفع فرع هيئة الإسعاف ببني سويف برئاسة الدكتور إسلام عساف، مدير الفرع بسيارتين، نقلتا المصابين الأربعة إلى مستشفى بني سويف الجامعي، وجار تحرير المحضر اللأزم وإتخاذ الاجراءات القانونية اللأزمة.

