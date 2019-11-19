في ذكرى ميلاده.. محمد الباز: التاريخ سينصف "السيسي" لإصراره على حماية مصر



وأوضح الإعلامي محمد الباز، أن الرئيس السيسي كان مرشح الضرورة، وكان مرشح استثنائي، وله صفات خاصة، وكان له شعبية كاسحة، لافتًا إلى أن الرئيس السيسي كان صريحًا مع الشعب منذ اليوم الأول.



قال الإعلامي محمد الباز، في ذكرى ميلاد الرئيس عبد الفتاح السيسي، إن التاريخ سوف ينصف الرئيس بشكل كامل، موضحًا أن الرئيس السيسي يعمل في وسط ملئ بالمنصات المعادية التي تستهدف هدم كيان الرئيس عبد الفتاح السيسي.وأضاف "الباز"، خلال تقديم برنامجه "90 دقيقة"، المذاع على فضائية "المحور" مساء اليوم الثلاثاء، أن الرئيس السيسي وضع يده على كفه ولبى نداء الشعب المصري وترشح للرئاسة، مشيرًا إلى أن الرئيس السيسي وقف بجانب الشعب.