Advertisements
Advertisements
Advertisements

في ذكرى ميلاده.. محمد الباز: التاريخ سينصف "السيسي" لإصراره على حماية مصر

الثلاثاء 19/نوفمبر/2019 - 08:40 م
Advertisements
الرئيس السيسي
الرئيس السيسي
أمنية فوزي
Advertisements
قال الإعلامي محمد الباز، في ذكرى ميلاد الرئيس عبد الفتاح السيسي، إن التاريخ سوف ينصف الرئيس بشكل كامل، موضحًا أن الرئيس السيسي يعمل في وسط ملئ بالمنصات المعادية التي تستهدف هدم كيان الرئيس عبد الفتاح السيسي.

وأضاف "الباز"، خلال تقديم برنامجه "90 دقيقة"، المذاع على فضائية "المحور" مساء اليوم الثلاثاء، أن الرئيس السيسي وضع يده على كفه ولبى نداء الشعب المصري وترشح للرئاسة، مشيرًا إلى أن الرئيس السيسي وقف بجانب الشعب.

وأوضح الإعلامي محمد الباز، أن الرئيس السيسي كان مرشح الضرورة، وكان مرشح استثنائي، وله صفات خاصة، وكان له شعبية كاسحة، لافتًا إلى أن الرئيس السيسي كان صريحًا مع الشعب منذ اليوم الأول.
Advertisements

الكلمات المفتاحية

مرشح الشعب المصري السيسي التاريخ الإعلامي محمد الباز

أخبار تهمك

تردد قناة ’’تايم سبورت’’ الجديد الناقلة لمباراة مصر وجنوب إفريقيا اليوم.. بث مباشر مشاهدة مباراة مصر ضد جنوب إفريقيا

منذ حوالي 4 ساعات

يلا شوت TIME SPORT مشاهدة مباراة مصر وجنوب إفريقيا بث مباشر يلا شووت KORA STAR كورة لايف ماتش مصر رابط EGYPT NOW

منذ أقل من ساعتين

«يلا شوت حصري» مشاهدة مباراة مصر وجنوب إفريقيا بث مباشر KORA STAR كورة لايف II7SRY رابط ماتش مصر NOW جول RAMADAN SOPHY

منذ أقل من ساعتين

عاجل.. دار الإفتاء تعلن عن الوريث الشرعي الوحيد لـ هيثم أحمد زكي

منذ حوالي 8 ساعات

«كورة ستار ON TIME» مشاهدة مباراة مصر وجنوب إفريقيا بث مباشر KOOORA GOAL يلا شوت بلس رابط مصر مباشر beIN SPORT يوتيوب

منذ ساعة و نصف

«رابط يلا شوت» مشاهدة مباراة مصر وجنوب إفريقيا بث مباشر KORA LIVE يلا كورة رابط ماتش مصر beIN SPORT كورة اونلاين

منذ ساعة و 10 دقيقة

قناة مفتوحة تنقل مباراة مصر وجنوب افريقيا مجانا.. مشاهدة مباراة مصر ضد جنوب إفريقيا مباشرة بالمجان

منذ ساعتين و 55 دقيقة

مشاهدة مباراة مصر وجنوب إفريقيا بث مباشر beIN SPORT المفتوحة.. شاهدة مباراة مصر ضد جنوب إفريقيا بث مباشر Time Sportمجانا

منذ ساعتين

«يلا شووت NOW» مشاهدة مباراة مصر وجنوب إفريقيا بث مباشر KORA LIVE كورة جول YALLAKORA رابط ماتش مصر TIME SPORT يوتيوب

منذ أقل من نصف ساعة

كورة لايف - ON TIME SPORT مشاهدة مباراة مصر وجنوب إفريقيا بث مباشر YALLA SHOOT كورة لايف رابط ماتش مصر beIN المفتوحة

منذ ساعة و 17 دقيقة

«يلا شووت» مشاهدة مباراة مصر وجنوب إفريقيا بث مباشر TIME SPORT كورة لايف YALLAKORA رابط ماتش مصر YouTube تايم سبورت

منذ ساعتين

يلا Time Sports مشاهدة مصر وجنوب إفريقيا بث مباشر تايم سبورت YouTube يلا شوت رابط ماتش مصر اليون بدون تقطيع مجانًا

منذ أقل من ساعتين

«يلا شووت» NOW EGYPT مشاهدة مباراة مصر وجنوب افريقيا بث مباشر BEIN SPORT كورة جول ONLINE رابط مصر LIVE

منذ حوالي 6 ساعات

كورة لايف MATCH WEEK مشاهدة مباراة مصر وجنوب إفريقيا بث مباشر YALLAKORA يلا شوت الجديد رابط ماتش مصر time sport live

منذ أقل من ساعتين

«قناة مفتوحة TIME SPORT» مشاهدة مباراة مصر وجنوب إفريقيا بث مباشر beIN HD المفتوحة yallakora ماتش مصر تايم سبورت تيوب

منذ 34 دقيقة

يلا شوت لايف HD بث مباشر | مشاهدة مباراة مصر وجنوب أفريقيا في أمم أفريقيا تحت 23 عامًا

منذ أقل من ساعتين

موضوعات متعلقة

موسى مصطفى موسى: السيسي حمل روحه على كفه في 30 يونيو

فاروق الباز يكشف تفاصيل تواصل "السيسي" معه حول إنشاء ممر التنمية

"الباز" يناشد بتشكيل لجنة لتوثيق فترة ما بعد يناير 2011

محمد الباز: "السيسي" تعرض لضغوط كثيرة من الشعب لكي يعلن ترشحه للرئاسة

محمد الباز: مصر تسيطر على بلاد أردوغان بشكل كامل

محمد الباز: سيُحسب للرئيس السيسي أنه جلس واستمع للشباب

Advertisements

تصويت

هل تتوقع انخفاض سعر الدولار الفترة المقبلة ؟

هل تتوقع انخفاض سعر الدولار الفترة المقبلة ؟

الأكثر قراءة
08:21 م

«رابط يلا شوت» مشاهدة مباراة مصر وجنوب إفريقيا بث مباشر KORA LIVE يلا كورة رابط ماتش مصر beIN SPORT كورة اونلاين

«يلا شوت حصري» مشاهدة مباراة مصر وجنوب إفريقيا بث مباشر KORA STAR كورة لايف II7SRY رابط ماتش مصر NOW جول RAMADAN SOPHY

07:52 م

قناة مفتوحة تنقل مباراة مصر وجنوب افريقيا مجانا.. مشاهدة مباراة مصر ضد جنوب إفريقيا مباشرة بالمجان

06:36 م

«كورة ستار ON TIME» مشاهدة مباراة مصر وجنوب إفريقيا بث مباشر KOOORA GOAL يلا شوت بلس رابط مصر مباشر beIN SPORT يوتيوب

08:00 م

كورة لايف MATCH WEEK مشاهدة مباراة مصر وجنوب إفريقيا بث مباشر YALLAKORA يلا شوت الجديد رابط ماتش مصر time sport live

07:46 م

مقالات وكتاب

عادل حمودة
عادل حمودة

عادل حمودة يكتب من واشنطن: أسرار مباحثات الفرصة الأخيرة حول سد النهضة؟

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: حيتان الاحتكار يغلقون سوق العقارات

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: "خالد" دايما "منتصر"

ads
DMCA.com Protection Status