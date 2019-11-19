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دياب يُشوق محبيه لأغنيته الجديدة "فاكرهم جدعان"

الثلاثاء 19/نوفمبر/2019 - 09:00 م
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محمد دياب
محمد دياب
هبة أحمد
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يحرص الفنان محمد دياب، على التواصل مع محبيه من خلال حسابه الشخصي على موقع الصور والفيديوهات "إنستجرام".

حيث نشر "محمد"، صورة له من كواليس أغنيته الجديدة "فاكرهم جدعان"، وعلق محمد على الصورة قائلاً :"My new single SOON".

مشاركة محمد ياب في مسلسل "بحر"

وفي سياق آخر، يُعرض لدياب حاليًا مسلسل "بحر"،على قناةdmc، والمسلسل من تأليف أحمد عبدالفتاح، إخراج أحمد صالح، إنتاج سينرجي،والمسلسل بطولة ماجد المصري،محمد علي رزق، سناء شافع، عبدالرحمن أبو زهرة،ثراء جُبيل، حنان سليمان،نورهان، محمد دياب، ميرنا نور الدين،سلوي عثمان.

مشاركة محمد دياب في مسلسل "أبو جبل"

وفي سياق آخر، يُذكر أن دياب خاض الماراثون الرمضاني الماضي بمسلسل "أبو جبل، وحقق من خلال ذلك المسلسل نجاحًا كبيرًا، والمسلسل بطولة مصطفي شعبان، محمود البزاوي، عايدة رياض، عائشة بن أحمد، حسن حسني، نجلاء بدر، محمد دياب، محمد علي رزق،المسلسل من إخراج أحمد صالح وإنتاج شركة سينرجي، تأليف محمد سيد بشير .


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