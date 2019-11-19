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تفاصيل احتفال بيت العائلة المصرية بـ"عيد ميلاد" السيسي في ألمانيا

الثلاثاء 19/نوفمبر/2019 - 08:30 م
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الرئيس السيسي
الرئيس السيسي
أمنية فوزي
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قال علاء ثابت، رئيس بيت العائلة المصرية، إنهم قاموا بعمل 4 وقفات للترحيب والاحتفال بالرئيس عبد الفتاح السيسي منذ وصوله لألمانيا حتى الآن، بالإضافة إلى إقامة وقفة لتوديعه قبل عودته لمصر.

وكشف "ثابت"، خلال مداخلة تليفونية مع الإعلامي محمد الباز، ببرنامجه "90 دقيقة"، المذاع على فضائية "المحور" مساء اليوم الخميس، تقفاصيل احتفالهم بعيد ميلاد الرئيس، قائلًا إنهم قرروا أمس في الساعة العاشرة مساءً أن يجهزوا للاحتفال بـ "عيد ميلاد" الرئيس عبد الفتاح السيسي.

وتابع: "قمنا بعمل تورتة وعليها شمع على شكل علم مصر؛ للاحتفال الرمزي بعيد ميلاده"، معلقًا: "اليوم كان يوم عيد عندنا"، مستكملًا: "مصر كبيرة في نظر العالم، وفي نظر الشعب المصري".
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مصر عيد ميلاد الرئيس عيد ميلاد بيت العائلة المصرية السيسي في المانيا

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