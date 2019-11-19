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أسقف شبرا الخيمة: "السيسي" سيظل حاميا لمصر بفضل دعوات وصلوات شعبها

الثلاثاء 19/نوفمبر/2019 - 08:24 م
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الأنبا مرقس
الأنبا مرقس
كساب أحمد
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قال الأنبا مرقس، أسقف شبرا الخيمة والمشرف الباباوي على دير الشهيد العظيم ماري جرجس،  تزامنا مع الاحتفال بذكرى تشييد أول كنيسة باسم الشهيد العظيم مارجرجس، بدير جبل "الرزيقات"، إنه لا يمكن لأي أحد احداث فرقة بين الشعب المصري لأننا نسيج واحد، وعدد المشاركين في الاحتفالية يقترب يشارك من 130 ألف شخص.

وأضاف الأنبا مرقس، خلال لقائه ببرنامج "منتصف الأسبوع"، الذي يقدمه الإعلامي ريمون فضل الله، والمذاع عبر فضائية "الحدث اليوم"، مساء اليوم الثلاثاء، أن تلك الاحتفالية فرصة عظيمة للتأخي والتسامح والتلاقي وتكشف عن حب الملايين للشهيد ماري جرجس، مشيرا إلى أن الاحتفالية تشهد نوعا كبيرا من التلاحم بين جميع المشاركين والعلاقة الطيبة والمحبة المتشرة بربوع المكان، داعيا الله أن يحمي مصر من كيد الأشرار والمتربصين بها وأن يديم عليها نعمة الأمن والأمان والحب بين جميع طوائف الشعب.

وأوضح أن جميع المصريين يحبون الرئيس السيسي والذي سيظل حاميا لمصر بفضل دعوات وصلوات المصريين، لأنه ساهم في جعل مصر من أعظم الدول بفضل سياسته الحكيمة وعمله من أجل مصر وشعبها.


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الكلمات المفتاحية

كنيسة شبرا الخيمة الشعب المصري الاحتفالية الأنبا مرقس

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