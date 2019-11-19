محافظ الأقصر: لا يوجد في مصر مسلمين ومسيحيين بل نحن نسيج واحد





عقب المستشار مصطفى ألهم، محافظ الأقصر، على الاحتفال بذكرى تشييد أول كنيسة باسم الشهيد مارجرجس بدير جبل "الرزيقات" بمحافظة الأقصر؛ بحضور الآلاف من المسلمين والمسيحيين، من كل أنحاء مصر.وقال محافظ الإقصر، خلال لقائه ببرنامج "منتصف الأسبوع"، الذي يقدمه الإعلامي ريمون فضل الله، والمذاع عبر فضائية "الحدث اليوم"، مساء اليوم الثلاثاء، إن مصر ستظل دائما بخير ونسيج واحد مهما فعل المغرضون وأهل الشر ولن تنال محاولاتهم الخبيثة من مصر وستظل مصر أم الدنيا.وأضاف، أنه لا يوجد في مصر مسلمين وأقباط بل جميعنا مصريين ونسيج واحد، مشيرا إلى أن مصر بلد الأمن والأمان وهذا يتضح كثيرا في عودة السياحة إلى مصر وخاصة محافظة الأقصر، مؤكدا على أنه لا يوجد أي نوع من التضييق على السياح، وجميعهم يحصل على شعور الاطمئنان الذى يحتاجون إليه في مصر.