أخبار البورصة المصرية.. "العامة لإستصلاح الأراضي " تتصدر قائمة الأسهم المنخفضة

أخبار البورصة المصرية اليوم الثلاثاء

إختتمت البورصة المصرية تعاملات جلسة اليوم علي تراجع جماعي للمؤشرات ، وخسرتالبورصة اليوم نحو 3 مليارات وأغلق رأس المال السوقي عند 716.9 مليار جنيه.





وإستحوذت تعاملات المصريين بالبورصة المصرية علي نسبة 55.34% من إجمالى التعاملات، بينما استحوذ الأجانب على نسبة 30.83%، والعرب على 13.83% خلال جلسة تداول اليوم، واستحوذت المؤسسات على 51.82% من المعاملات فى البورصة، وكانت باقى المعاملات من نصيب الأفراد بنسبة 48.17%.

ومال صافى تعاملات الأفراد المصريين والعرب والأجانب والمؤسسات الأجنبية للبيع بقيمة 12.2 مليون جنيه، 41.5 مليون جنيه، 682 ألف جنيه، 7.1 مليون جنيه، على التوالى، فيما مالت صافى تعاملات المؤسسات المصرية والعربية للشراء بقيمة 39.9 مليون جنيه، 21.6 مليون جنيه، على التوالى.





تراجع بمؤشرات البورصة المصرية اليوم



