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أخبار البورصة المصرية.. "العامة لإستصلاح الأراضي " تتصدر قائمة الأسهم المنخفضة
الثلاثاء 19/نوفمبر/2019 - 07:50 م
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نيفين سمير
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أخبار البورصة المصرية .. أسعار الأسهم الأكثر انخفاضاً بالبورصة اليوم
تنشر بوابة الفجر الإلكترونية أسعار الأسهم الأكثر انخفاضاً بالبورصة المصرية اليوم الثلاثاء، حيث جاء علي رأس القائمة الحمراء سهم العامة لإستصلاح الإراضي والتنمية والتعمير بنسبة 9.9% وبسعر 9.4 جنيه .
أسعار الأسهم الأكثر ارتفاعاً بالبورصة المصرية اليوم الثلاثاء :
|الاسهم الأكثر إنخفاضاً
|سعر السهم بالجنيه
|نسبة التراجع
|العامة لاستصلاح الاراضي و التنمية و التعمير
|9.4
|9.9%
|الاسكندرية للخدمات الطبية - المركز الطبى الجديد - الاسكندرية
|20
|6.2%
|شركة النصر للأعمال المدنية
|9
|3%
|الاسكندرية لاسمنت بورتلاند
|3.5
|2.7%
|الاسماعيلية مصر للدواجن
|1.6
|2.6%
أخبار البورصة المصرية اليوم الثلاثاء
إختتمت البورصة المصرية تعاملات جلسة اليوم علي تراجع جماعي للمؤشرات ، وخسرتالبورصة اليوم نحو 3 مليارات وأغلق رأس المال السوقي عند 716.9 مليار جنيه.
وإستحوذت تعاملات المصريين بالبورصة المصرية علي نسبة 55.34% من إجمالى التعاملات، بينما استحوذ الأجانب على نسبة 30.83%، والعرب على 13.83% خلال جلسة تداول اليوم، واستحوذت المؤسسات على 51.82% من المعاملات فى البورصة، وكانت باقى المعاملات من نصيب الأفراد بنسبة 48.17%.
ومال صافى تعاملات الأفراد المصريين والعرب والأجانب والمؤسسات الأجنبية للبيع بقيمة 12.2 مليون جنيه، 41.5 مليون جنيه، 682 ألف جنيه، 7.1 مليون جنيه، على التوالى، فيما مالت صافى تعاملات المؤسسات المصرية والعربية للشراء بقيمة 39.9 مليون جنيه، 21.6 مليون جنيه، على التوالى.
تراجع بمؤشرات البورصة المصرية اليوم
وتراجع مؤشر "إيجى إكس 30" بنسبة 0.45% ليغلق عند مستوى 14313 نقطة، وتراجع مؤشر الشركات المتوسطة والصغيرة "إيجى إكس 70" بنسبة 0.12% ليغلق عند مستوى 535 نقطة، وهبط مؤشر "إيجى إكس 100" بنسبة 0.25% ليغلق عند مستوى 1421 نقطة، فيما ارتفع مؤشر بورصة النيل بنسبة 1.28% ليغلق عند عند مستوى 479 نقطة.
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