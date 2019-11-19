إلغاء حكم تغريم محمد رمضان 16 مليون جنيه لصالح إحدى شركات الإنتاج

قررت محكمة الاستئناف دائرة 33 مدني قبول الا ستئناف المقدم من الفنان محمد رمضان، وذلك على الحكم الذي صدر بإلزام تغريدمه 16 مليون جنيه، لصالح إحدى شركات الإنتاج الفني، وهذا البلغ عبارة عن قيمة الشرط الجزائي، ووقد تم إلغاء الحكم.





صرح دفاع الفنان محمد رمضان الدكتور أحمد الجندي المحامى بالنقض، خلال تصريحات صحفية أن الحكم ضد الفنان محمد رمضان قد ألغي، وكأن شيئًا لم يكن، وأكد أن القضية تعتبر منتهية.





يشار إلى أن إحدى شركات الإنتاج الفني، قد أقامت دعوى في وقت سابق ضد الفنان محمد رمضان، على إثر خلاف بينهم ، وطالبته الشركة بدفع قيمة الشرط الجزائي وهو مبلغ 16 مليون، وتم فسخ العقد بين الطرفين، وكان من المقرر أن يتعاون الطرفان خلال عدد من الأعمال الفنية، وقيدت القضية برقم 515 لسنة 2016 مدني الجيزة.



