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رفع وإزالة 524 حالة إشغال متنوعة في حملة موسعة بشوارع وميادين مدينة ببا ببني سويف

الثلاثاء 19/نوفمبر/2019 - 07:33 م
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حملة ازالة اشغالات
حملة ازالة اشغالات
احمد فتحي الدسوقي
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وجه المستشار هاني عبد الجابر محافظ باستمرار وتكثيف أعمال النظافة والتجميل ورفع الإشغالات من الشوارع الرئيسية والميادين الحيوية لتحقيق السيولة المرورية أمام حركة المواطنين والسيارات،للحفاظ على الشكل الحضاري والجمالي للمدن،وكذلك تنفيذ حملات إزالة تعديات البناء المخالف على الأراضي الزراعية وأملاك الدولة، تطبيقا للقانون.

جاء ذلك خلال استعراضه لنتائج الحملة المكبرة لرفع الإشغالات والتعديات التي نفذتها " اليوم" الوحدة المحلية لمركز ومدينة ببا،برئاسة هاني الجويلي،وفي حضور اللواء عمرو مرتضى مساعد مدير الأمن، العميد أسامة يونس مأمور مركز شرطة ببا، الرائد أحمد نادي رئيس مباحث ببا، الرائد أحمد جمال معاون مباحث ببا، الرائد محمد هاني مصطفى وكيل قسم شرطة المرافق، ووليد كامل حسن نائب رئيس المدينة، ومسؤولى الإشغالات والنظافة والتنظيم والحملة الميكانيكية بالوحدة المحلية. 

حيث أسفرت الحملة عن إزالة ورفع 524 حالة إشغال متنوعة من شوارع: بورسعيد، التحرير، جرجس عبد الشهيد، ميدان الشيخ ياسين،الطريق الدائري،وشملت: تندات وبروز، ودكك خشبية ودرج سلالم مخالفة بالشارع وباعة جائلين واستندات وإعلانات عشوائية ومخالفة،وذلك وباستخدام معدات وسيارات الوحدة المحلية وسيارة الكهرباء ووسط تأمين الجهات الأمنية.
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