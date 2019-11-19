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«اونلاين» NOW: مشاهدة مباراة مصر وجنوب إفريقيا بث مباشر KOOORA GOAL يلا شوت NOW EGYPT رابط مباشر مصر KORA ONLINE

الثلاثاء 19/نوفمبر/2019 - 07:30 م
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بوابة الفجر
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KOORA STAR يستضيف ستاد القاهرة الدولى اليوم الثلاثاء الموافق 19 نوفمبر المقبل مباراة منتظرة من الجماهير المصرية، تجمع بين منتخب مصر الأولمبي ومنتخب جنوب إفريقيا الأولمبي، ضمن مباريات نصف نهائي كأس الأمم الإفريقية تحت 23 سنة المؤهلة لدورة الألعاب الأولمبية طوكيو 2020، فى البطولة التى تقام بمصر خلال الفترة الحاليه وتنتهى يوم الجمعه المقبلة، ويمكنكم متابعة اللقاء عبر الفجر الرياضي بث مباشر وحى دون إنقطاع وروابط متعددة بجودات مختلفة لمباراة مصر وجنوب افريقيا KOORA STAR، يقدم الفجر الرياضي بث مباشر وحى دون إنقطاع Koora Goal، تابع المباراة عبر موقع الفجر YALLA SHOOT.
KOORA ONLINE موعد مباراة منتخب مصر وجنوب إفريقيا بكأس الأمم الإفريقية تحت 23 عام المؤهلة لأولمبياد طوكيو

KOORA LIVE تنطلق مباراة منتخب مصر ومنتخب جنوب إفريقيا على ستاد القاهرة الدولى ضمن مباريات نصف نهائي كأس الأمم الإفريقية تحت 23 سنة فى تمام الثامنة مساءا بتوقيت القاهرة والتاسعه مساءا بتوقيت السعودية والعاشرة مساءا بتوقيت الإمارات والسابعه مساءا بتوقيت جرينتش، ويمكنكم متابعة اللقاء عبر الفجر الرياضي بث مباشر وحى دون إنقطاع وروابط متعددة بجودات مختلفة لمباراة مصر وجنوب افريقيا KOORA GOAL، ويقدم الفجر الرياضي رابط سريع أونلاين لمشاهدة مباراة مصر اليوم، YALLA SHOOT.

KOORA STAR القنوات الناقلة لمباراة منتخب مصر الأولمبي ومنتخب جنوب إفريقيا الأولمبي
سيذاع لقاء منتخب مصر الأولمبي ومنتخب جنوب إفريقيا الأولمبي على قناة beIN Sport HD 10 وعلى قناة تايم سبورت Time Sport HD ولكن التى تبث على التردد الأرضي، فى تمام الثامنة مساءا بتوقيت القاهرة والتاسعه مساءا بتوقيت السعودية والعاشرة مساءا بتوقيت الإمارات والسابعه مساءا بتوقيت جرينتش، ويمكنكم متابعة اللقاء عبر الفجر الرياضي بث مباشر وحى دون إنقطاع وروابط متعددة بجودات مختلفة لمباراة مصر وجنوب افريقيا YALLA SHOOT.

ويمكنكم متابعة اللقاء عبر الفجر الرياضي بث مباشر وحى دون إنقطاع وروابط متعددة بجودات مختلفة لمباراة مصر وجنوب افريقيا YALLA SHOOT ويقدم الفجر الرياضي رابط سريع أونلاين لمشاهدة مباراة مصر وجنوب إفريقيا KOORA STAR, وصعد منتخب مصر بعدما حقق العلامه الكاملة بدور المجموعات KOORA STAR، والصعود لنصف نهائي البطولة بعد الفوز على مالي بهدف ثم الفوز على غانا بثلاثيه مقابل هدفين ثم الفوز على الكاميرون بهدفين لهدف، ويمكنكم متابعة اللقاء عبر الفجر الرياضي بث مباشر وحى دون إنقطاع وروابط متعددة بجودات مختلفة لمباراة مصر وجنوب افريقيا YALLA SHOOT.

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