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مكرم محمد أحمد يكشف أسباب استمرار التظاهرات العراقية

الثلاثاء 19/نوفمبر/2019 - 07:27 م
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مكرم محمد أحمد
مكرم محمد أحمد
هدى عبدالرازق
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قال مكرم محمد أحمد، رئيس المجلس الأعلي لتنظيم الإعلام، إن تزايد النفوذ الإيراني في العراق ومحاولة تغيير الهوية العراقية وراء استمرار تظاهرات العراقيين، مضيفا أن الهوية العربية هى الأصيلة للعراق، ولا يهم من أكثر عددا شيعة أم سنة داخل العراق.

وأشار "أحمد"، خلال حواره ببرنامج "حديث المساء" المذاع عبر فضائية "إم بي سي مصر"، مساء الثلاثاء، إلى أن المتظاهرين في العراق يطالبون بإقالة وإسقاط الطبقة السياسية الحاكمة بسبب تدهور الأوضاع المعيشية، منوها بأن وصول صواريخ على المنطقة الخضراء في العراق يؤكد أن الثورة قادرة على الوصول إلى أي مكان".

وأضاف أن الوصول إلى الحكم هو هدف إيران، وانتشار الفساد، ووصول السرقة إلى كل المستويات لايهم سوى إيران، لهذا أصبح التخلص من الإيرانيين ونفوذهم هو الهدف الأكبر للعراقيين.

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الكلمات المفتاحية

مكرم محمد احمد العراق التظاهرات العراقية الاوضاع في العراق

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