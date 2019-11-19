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يلا YALLAKORA مشاهدة مباراة مصر وجنوب إفريقيا يلا شوت بث مباشر KORA LIVE كورة ستار ON TIME رابط ماتش مصر ON LINE

الثلاثاء 19/نوفمبر/2019 - 07:25 م
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بوابة الفجر
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رابط مشاهدة مباراة منتخب مصر وجنوب إفريقيا بث مباشر كورة لايف kora live مساء اليوم الاثنين الموافق 19 نوفمبر 2019، على ملعب استاد القاهرة الدولي ، ضمن منافسات دور نصف النهائي في بطولة أمم أفريقيا تحت 23 سنة ، وصعد المنتخب المصري كأول المجموعة الأولى بعد الفوز في مباراياته الثلاث أمام مالي وغانا والكاميرون ليواجه وصيف المجموعة الثالنية وهو منتخب جنوب افريقيا.

موعد مباراة منتخب منتخب مصر وجنوب إفريقيا بث مباشر يلا شوت YALLA SHOOT والقنوات الناقلة لها:-
تقام مباراة منتخب مصر وجنوب إفريقيا ، اليوم الثلاثاء، في تمام الساعة السادسة مساءً بتوقيت القاهرة، السابعة مساءً بتوقيت السعودية، والساعة الثامنة بتوقيت أبو ظبي، وفي تمام الساعة الرابعة بتوقيت جرينتش، وتُذاع المباراة حصريا وعلى الهواء مباشرة عبر قناة bein sports hd2، التابعة لشبكة bein sports؛ المالكة لحقوق البث الحصري لجميع مباريات بطولة أمم افريقيا تحت 23 سنة .


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مباراة منتخب مصر وجنوب إفريقيا بث مباشر لايف كورة أون لاين
مباراة مصر الاولمبي ومنتخب جنوب افريقيا عبر موقع BEIN CONNECT على شبكة الإنترنت، اليوم الثلاثاء ، ويمكنكم مشاهدة مباراة مصر وجنوب إفريقيا على الهواء مباشرة عبر YALLAHO SHOOT بث مباشر بدون تقطيع، كما ستنقل المباراه عبر كول كورة كما يمكنكم مشاهدة مصر وجنوب إفريقيا عبر متابعة لايف يوتيوب ماتش مصر وجنوب إفريقيا ، رابط مشاهدة مباراة مصر وجنوب إفريقيا بث مباشر كورة ستار يلا شوت مصر وجنوب إفريقيا بث مباشر مصر وجنوب إفريقيا اونلاين يوتيوب بدون تقطيع، كورة حصري مصر وجنوب إفريقيا اليوم كما يقدم موقع الفجر الرياضي مشاهدة البث الحي المباشر لمباراة مصر وجنوب إفريقيا.
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