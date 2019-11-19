يلا YALLAKORA مشاهدة مباراة مصر وجنوب إفريقيا يلا شوت بث مباشر KORA LIVE كورة ستار ON TIME رابط ماتش مصر ON LINE

رابط مشاهدة مباراة منتخب مصر وجنوب إفريقيا بث مباشر كورة لايف kora live مساء اليوم الاثنين الموافق 19 نوفمبر 2019، على ملعب استاد القاهرة الدولي ، ضمن منافسات دور نصف النهائي في بطولة أمم أفريقيا تحت 23 سنة ، وصعد المنتخب المصري كأول المجموعة الأولى بعد الفوز في مباراياته الثلاث أمام مالي وغانا والكاميرون ليواجه وصيف المجموعة الثالنية وهو منتخب جنوب افريقيا.





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تقام مباراة منتخب مصر وجنوب إفريقيا ، اليوم الثلاثاء، في تمام الساعة السادسة مساءً بتوقيت القاهرة، السابعة مساءً بتوقيت السعودية، والساعة الثامنة بتوقيت أبو ظبي، وفي تمام الساعة الرابعة بتوقيت جرينتش، وتُذاع المباراة حصريا وعلى الهواء مباشرة عبر قناة bein sports hd2، التابعة لشبكة bein sports؛ المالكة لحقوق البث الحصري لجميع مباريات بطولة أمم افريقيا تحت 23 سنة .









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