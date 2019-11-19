Advertisements
Advertisements
Advertisements

"التطوير العقاري" تكشف أسباب تأخر الإعلان عن مباردة البنك المركزي لتمويل الإسكان المتوسط

الثلاثاء 19/نوفمبر/2019 - 06:43 م
Advertisements
طارق شكري
طارق شكري
محمد عصام
Advertisements

توصلت غرفة التطوير العقاري مع البنك المركزي إلى الصياغة النهائية الخاصة بمبادرة التمويل العقاري للفئات المتوسطة وفوق متوسطة الدخل.

 

وقال المهندس طارق شكري رئيس غرفة التطوير العقاري، إن اللقاءات التى جمعت مطورين عقاريين مع أعضاء البنك المركزي توصلت إلى الشكل النهائى والشروط  الخاصة بمبادرة التمويل العقاري للأسكان المتوسط وفوق المتوسط الذي أعلن البنك المركزي تخصيص 50 مليار جنيه لها .

 

وأضاف، في تصريحات  لـ" الفجر" أن أعضاء غرفة التطوير العقاري توصلو إلى الشروط الخاصة لمنح التمويلات للعملاء المستهدفون من  المبادرة، والتى تضمنت ألا تزيد مدة تقسيط ثمن الوحدة عن 7 سنوات،  وإعطاء تسهيلات تيسرية ومدد أطول  في السداد للوحدات التى تقل  قيمتها عن  2.5 مليون جنيه من ثمن شراء الوحدة.


وتابع خلال ، أن تأخر الأعلان الرسمي عن المبادرة نتيجة أن البنك المركزي لم  يجتمع مع اعضاء الغرفة حتى الأن لتحديد  سعر الفائدة الذي سيتم تطبيقة على المستهدفون من المباردة، وإقرار أليات التنفيذ.

 

وكان البنك المركزي أعلن عن مبادرة لدعم القطاع العقاري بقيمة 50 مليار جنيه لتمويل العملاء متوسطي وفوق متوسطي الدخل لشراء وحدات سكنية على أن يسدد العميل 50% من قيمة الوحدة.

Advertisements

أخبار تهمك

TIME SPORT يوتيوب: مشاهدة مباراة مصر وجنوب إفريقيا بث مباشر «قناة مفتوحة» beIN SPORT YouTube مجانا بدون تقطيع

الآن

عاجل.. تصريح مثير من شوبير عن منتخب مصر وتشكيل البدري

منذ حوالي 8 ساعات

قناة مفتوحة تنقل مباراة مصر وجنوب افريقيا مجانا.. مشاهدة مباراة مصر ضد جنوب إفريقيا مباشرة بالمجان

منذ نصف ساعة

عاجل.. نجم شهير يعلن اعتزاله التمثيل ويتحول لداعية إسلامي

منذ حوالي 12 ساعة

تردد قناة ’’تايم سبورت’’ الجديد الناقلة لمباراة مصر وجنوب إفريقيا اليوم.. بث مباشر مشاهدة مباراة مصر ضد جنوب إفريقيا

منذ أقل من ساعتين

عاجل.. أول تصريح من محمد غنيم على واقعة قيام زوجته بـالجمع بين زوجين

منذ يوم

تابعونا الآن .. مشاهدة مباراة مصر وجزر القمر بث مباشر رابط مجاني bein sport

منذ يوم

«يلا شووت» NOW EGYPT مشاهدة مباراة مصر وجنوب افريقيا بث مباشر BEIN SPORT كورة جول ONLINE رابط مصر LIVE

منذ حوالي 3 ساعات

موعد مباراة الأهلي والنجم الساحلي في دوري أبطال إفريقيا

منذ ساعتين

كورة اون لاين - YALLA SHOOT مشاهدة مباراة مصر وجزر القمر بث مباشر بدون تقطيع EGYPT LIVE ماتش مصر bein SPORT HD

منذ يوم

نتيجة مباراة مصر وجزر القمر

منذ يوم

مشاهدة مباراة مصر وجنوب إفريقيا بث مباشر beIN SPORT المفتوحة.. شاهدة مباراة مصر ضد جنوب إفريقيا بث مباشر Time Sportمجانا

الآن

«يلا شووت» مشاهدة مباراة مصر وجنوب إفريقيا بث مباشر TIME SPORT كورة لايف YALLAKORA رابط ماتش مصر YouTube تايم سبورت

الآن

كورة لايف MATCH WEEK مشاهدة مباراة مصر وجنوب أفريقيا بث مباشر TIME SPORT يلا شوت beIN SPORT المفتوحة رابط ماتش مصر LIVE

الآن

صورة فاضحة لممثلة شهيرة مع مدربها الخاص داخل الجيم

منذ يومين

عاجل.. دار الإفتاء تعلن عن الوريث الشرعي الوحيد لـ هيثم أحمد زكي

منذ حوالي 5 ساعات
Advertisements

تصويت

هل تتوقع انخفاض سعر الدولار الفترة المقبلة ؟

هل تتوقع انخفاض سعر الدولار الفترة المقبلة ؟

الأكثر قراءة
03:59 م

«يلا شووت» NOW EGYPT مشاهدة مباراة مصر وجنوب افريقيا بث مباشر BEIN SPORT كورة جول ONLINE رابط مصر LIVE

مشاهدة مباراة مصر وجنوب إفريقيا بث مباشر beIN SPORT المفتوحة.. شاهدة مباراة مصر ضد جنوب إفريقيا بث مباشر Time Sportمجانا

07:28 م

«يلا شووت» مشاهدة مباراة مصر وجنوب إفريقيا بث مباشر TIME SPORT كورة لايف YALLAKORA رابط ماتش مصر YouTube تايم سبورت

07:32 م

صورة فاضحة لممثلة شهيرة مع مدربها الخاص داخل الجيم

06:45 ص

TIME SPORT يوتيوب: مشاهدة مباراة مصر وجنوب إفريقيا بث مباشر «قناة مفتوحة» beIN SPORT YouTube مجانا بدون تقطيع

07:45 م

مقالات وكتاب

عادل حمودة
عادل حمودة

عادل حمودة يكتب من واشنطن: أسرار مباحثات الفرصة الأخيرة حول سد النهضة؟

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: حيتان الاحتكار يغلقون سوق العقارات

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: "خالد" دايما "منتصر"

ads
DMCA.com Protection Status