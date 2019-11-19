"التطوير العقاري" تكشف أسباب تأخر الإعلان عن مباردة البنك المركزي لتمويل الإسكان المتوسط

توصلت غرفة التطوير العقاري مع البنك المركزي إلى الصياغة النهائية الخاصة بمبادرة التمويل العقاري للفئات المتوسطة وفوق متوسطة الدخل.

وقال المهندس طارق شكري رئيس غرفة التطوير العقاري، إن اللقاءات التى جمعت مطورين عقاريين مع أعضاء البنك المركزي توصلت إلى الشكل النهائى والشروط الخاصة بمبادرة التمويل العقاري للأسكان المتوسط وفوق المتوسط الذي أعلن البنك المركزي تخصيص 50 مليار جنيه لها .

وأضاف، في تصريحات لـ" الفجر" أن أعضاء غرفة التطوير العقاري توصلو إلى الشروط الخاصة لمنح التمويلات للعملاء المستهدفون من المبادرة، والتى تضمنت ألا تزيد مدة تقسيط ثمن الوحدة عن 7 سنوات، وإعطاء تسهيلات تيسرية ومدد أطول في السداد للوحدات التى تقل قيمتها عن 2.5 مليون جنيه من ثمن شراء الوحدة.





وتابع خلال ، أن تأخر الأعلان الرسمي عن المبادرة نتيجة أن البنك المركزي لم يجتمع مع اعضاء الغرفة حتى الأن لتحديد سعر الفائدة الذي سيتم تطبيقة على المستهدفون من المباردة، وإقرار أليات التنفيذ.

وكان البنك المركزي أعلن عن مبادرة لدعم القطاع العقاري بقيمة 50 مليار جنيه لتمويل العملاء متوسطي وفوق متوسطي الدخل لشراء وحدات سكنية على أن يسدد العميل 50% من قيمة الوحدة.