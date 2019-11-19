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"السيسي" يدعو للاستثمار في إفريقيا.. ويؤكد: "مصر حققت انجازًا"

الثلاثاء 19/نوفمبر/2019 - 06:41 م
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عبد الفتاح السيسي - أرشيفية
عبد الفتاح السيسي - أرشيفية
أمنية فوزي
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قال الرئيس عبد الفتاح السيسي، إن مصر قامت بعمل إنجاز بفضل الله سبحانه وتعالى، وبفضل المصريين، الذين تحملوا.

ودعا "السيسي"، خلال كلمته بقمة العشرين وإفريقيا، ببرلين، المستثمرين للاستثمار في مصر وإفريقيا، قائلًا: "لديكم فرص في مصر وكل إفريقيا"، موضحًا أن إفريقيا بها سوق هائل، وقدرة هائلة، وموارد طبيعية هائلة، وحجم قارة ضخم، وفرص نمو متنامية متاحة.

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مصر الأن قمة برلين قمة افريقيا عبد الفتاح السيسي العشرين وأفريقيا

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