جال جادوت الإسرائيلية تستعين بـ"عمرو واكد" في فيلمها " wonder woman" الجديد

في ظل قصف العدوان الصهيوني لقطاع غزة، وإستشهاد المئات من الشعب الفلسطيني المحتل من قبل العدوان الإسرائيلي، قام الممثل المصري الهارب، عمرو واكد بالتطبيع وقبول دور في فيلم "wonder woman"، وتشارك فيه الإسرائلية جال جادوت، التي قامت بمناصرة القوات الإسرائلية ضد الشعب الفلسطيني المحتل، والتي خدمت في صفوف الجيش الإسرائيلي.

وقام نشطاء مواقع التواصل الإجتماعي بشن هجوم على عمرو واكد، والممثلة الإسرائلية جال جادوت بعدما نشر تغريدة على حسابه الشخصي بموقع "تويتر" مُشاركًا جمهوره دوره في الفيلم الجديد، المقرر عرضه فى 2020.





وجاءت تغريدة عمرو واكد عبر موقع "تويتر"، كالأتي: "انتظروا ظهورى فى فيلم المرأة الخارقة 1984 الجزء الثانى مع الممثلة جال جادوت وإخراج باتى جينكينز والمتوقع نزوله فى يونيو 2020 يا رب يعجبكم الفيلم".





ولقي الجزء الأول من فيلم "wonder woman"، نجاحًا باهرًا في السينمات الأمريكية، وتدور أحداث الفيلم حول البطلة الإسرائلية جال جادوت، بإمتلاكها قدرات خارقة، تحارب بها وتساعدها في التخلص من أشرارها، ولم يعلن عمرو واكد عن دوره في الفيلم الجديد.





نبذة عن حياة الممثلة الإسرائلية جال جادوت

- جال جادوت من مواليد يوم 30 أبريل 1985 أي وتبلغ من العمر 34 عامًا، وهي ممثلة وعارضة أزياء إسرائيلية، ولدت في قرية روش هاعين في إسرائيل.





- خدمت جال جادوت في جيش الإحتلال لمدة سنتين برغبتها الشخصية.





- فازت جال جادوت بلقب ملكة جمال إسرائيل عام 2004.





- رفعت جال جادوت علم الإحتلال الإسرائيلي في مسابقة ملكة جمال العالم.





- أصبحت جال جادوت عارضة أزياء في شركة كاسترو.





أبرز أعمال الإسرائيلية جال جادوت الفنية

قامت جال جادوت ببعض الأدوار السينمائية مثل "fast and furious" وأعطت شركة "وارنر بروس" جال جادوت دور المرأة الرائعة في فيلم "باتمان ضد سوبرمان: فجر العدالة"، لتُشارك أمام بن أفليك في فيلم (batman) وهنري كافيل (super man)، والعديد من الأعمال الدرامية.