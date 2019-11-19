Advertisements
Advertisements
Advertisements

المحكمة العسكرية تعاقب 6 متهمين وتؤجل حكمها على 16 آخرين في أحداث عنف بالمنيا

الثلاثاء 19/نوفمبر/2019 - 06:35 م
Advertisements
أرشيفية
أرشيفية
أحمد الخميسي
Advertisements
عاقبت اليوم الثلاثاء المحكمة العسكرية المنعقدة بمحافظة أسيوط، 6 متهمين من عناصر الإخوان بالسجن بين 3 و7 سنوات، حضوريا، في قضية اقتحام وحرق مجلس مدينة ديرمواس، بجنوب محافظة المنيا، عقب فض اعتصامى رابعة والنهضة.

قال مصدر قانونى، إن المحكمة عاقبت 4 متهمين حضوريا بالسجن المشدد 7 سنوات، ومتهمين اثنين بالسجن 3 سنوات، بينما برأت المحكمة متهم واحد لعدم كفاية الأدلة بتهم: اقتحام منشآت عامة والانتماء لجماعة محظورة والتحريض على العنف والشغب.

وفى قضية ثانية آجلت ذات المحكمة إعادة محاكة 17 متهما آخرين من عناصر الإخوان في قضايا عنف بمركزى ملوى ومغاغة إلى جلسة 26 من الشهر الجاري.

والمتهمين كان محكوما عليهم بالسجن المؤبد غيابيا، وتعاد إجراءات محاكمتهم في قضية اقتحام قسم شرطة مغاغة وقسم ملوى وحرق واقتحام المتحف وحرق مجلس المدينة.

وكانت المحكمة استمعت اليوم إلى جزء من المرافعة عن المتهمين الذين أحيلوا للقضاء العسكرى مطلع 2015، ضمن العشرات من المتهمين وقضت المحكمة العسكرية عليهم غيابيا بالسجن المؤبد منتصف العام الماضي.
Advertisements

الكلمات المفتاحية

مصر محكمة عسكرية متهمين عنف المنيا اخبار

أخبار تهمك

قناة مفتوحة تنقل مباراة مصر وجنوب افريقيا مجانا.. مشاهدة مباراة مصر ضد جنوب إفريقيا مباشرة بالمجان

منذ 33 دقيقة

عاجل.. دار الإفتاء تعلن عن الوريث الشرعي الوحيد لـ هيثم أحمد زكي

منذ حوالي 5 ساعات

«يلا شووت» مشاهدة مباراة مصر وجنوب إفريقيا بث مباشر TIME SPORT كورة لايف YALLAKORA رابط ماتش مصر YouTube تايم سبورت

الآن

موعد مباراة الأهلي والنجم الساحلي في دوري أبطال إفريقيا

منذ ساعتين

مشاهدة مباراة مصر وجنوب إفريقيا بث مباشر beIN SPORT المفتوحة.. شاهدة مباراة مصر ضد جنوب إفريقيا بث مباشر Time Sportمجانا

الآن

تابعونا الآن .. مشاهدة مباراة مصر وجزر القمر بث مباشر رابط مجاني bein sport

منذ يوم

كورة اون لاين - YALLA SHOOT مشاهدة مباراة مصر وجزر القمر بث مباشر بدون تقطيع EGYPT LIVE ماتش مصر bein SPORT HD

منذ يوم

تردد قناة ’’تايم سبورت’’ الجديد الناقلة لمباراة مصر وجنوب إفريقيا اليوم.. بث مباشر مشاهدة مباراة مصر ضد جنوب إفريقيا

منذ أقل من ساعتين

صورة فاضحة لممثلة شهيرة مع مدربها الخاص داخل الجيم

منذ يومين

عاجل.. تصريح مثير من شوبير عن منتخب مصر وتشكيل البدري

منذ حوالي 8 ساعات

عاجل.. أول تصريح من محمد غنيم على واقعة قيام زوجته بـالجمع بين زوجين

منذ يوم

TIME SPORT يوتيوب: مشاهدة مباراة مصر وجنوب إفريقيا بث مباشر «قناة مفتوحة» beIN SPORT YouTube مجانا بدون تقطيع

الآن

«يلا شووت» NOW EGYPT مشاهدة مباراة مصر وجنوب افريقيا بث مباشر BEIN SPORT كورة جول ONLINE رابط مصر LIVE

منذ حوالي 3 ساعات

كورة لايف MATCH WEEK مشاهدة مباراة مصر وجنوب أفريقيا بث مباشر TIME SPORT يلا شوت beIN SPORT المفتوحة رابط ماتش مصر LIVE

الآن

نتيجة مباراة مصر وجزر القمر

منذ يوم

عاجل.. نجم شهير يعلن اعتزاله التمثيل ويتحول لداعية إسلامي

منذ حوالي 12 ساعة

موضوعات متعلقة

تخفيف عقوبة المؤبد لـ12 متهمًا بالسجن 10 أعوام لتورطهم في أحداث عنف بالمنيا

السجن من 7 إلى 15 سنة لـ32 متهما في أحداث عنف المنيا

السجن 15 عاما لمتهم وبراءة 4 في "اقتحام منشآت عامة" بالمنيا

Advertisements

تصويت

هل تتوقع انخفاض سعر الدولار الفترة المقبلة ؟

هل تتوقع انخفاض سعر الدولار الفترة المقبلة ؟

الأكثر قراءة
03:59 م

«يلا شووت» NOW EGYPT مشاهدة مباراة مصر وجنوب افريقيا بث مباشر BEIN SPORT كورة جول ONLINE رابط مصر LIVE

مشاهدة مباراة مصر وجنوب إفريقيا بث مباشر beIN SPORT المفتوحة.. شاهدة مباراة مصر ضد جنوب إفريقيا بث مباشر Time Sportمجانا

07:28 م

«يلا شووت» مشاهدة مباراة مصر وجنوب إفريقيا بث مباشر TIME SPORT كورة لايف YALLAKORA رابط ماتش مصر YouTube تايم سبورت

07:32 م

صورة فاضحة لممثلة شهيرة مع مدربها الخاص داخل الجيم

06:45 ص

TIME SPORT يوتيوب: مشاهدة مباراة مصر وجنوب إفريقيا بث مباشر «قناة مفتوحة» beIN SPORT YouTube مجانا بدون تقطيع

07:45 م

مقالات وكتاب

عادل حمودة
عادل حمودة

عادل حمودة يكتب من واشنطن: أسرار مباحثات الفرصة الأخيرة حول سد النهضة؟

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: حيتان الاحتكار يغلقون سوق العقارات

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: "خالد" دايما "منتصر"

ads
DMCA.com Protection Status