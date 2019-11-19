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الاتحاد السعودي يحدد موعد سحب قرعة دور الـ32 والأدوار المتقدّمة من كأس الملك

الثلاثاء 19/نوفمبر/2019 - 06:07 م
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بوابة الفجر
الفجر السعودي
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أعلنت لجنة المسابقات بالاتحاد السعودي لكرة القدم، أنها حددت يوم الإثنين المقبل الموافق 25 من نوفمبر، موعداً لإجراء قرعة دور الـ 32 والأدوار المتقدمة من كأس الملك سلمان بن عبدالعزيز، وذلك عند الساعة 7.15 مساءً بمدينة الرياض.

ومن المقرر أن تقام مباريات دور الـ 32 في الفترة من 4-7 ديسمبر المقبلن علما بأن الأندية التي تأهلت إلى هذا الدور هي كالتالي: (جدة، الهلال، البكيرية، الفيحاء، الجبلين، الوحدة، المجزل، أبها، الجيل، الروضة، الأهلي، الصفا، الدرع، الفتح، النجوم، الشعلة، الاتفاق، الطائب، ضمك، نجران، الخليج، العين، الأخدود، العربي، الاتحاد، العدالة، النصر، أحد،الرائد، التعاون، الفيصلي، والشباب).

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الكلمات المفتاحية

كأس الملك قرعة السعودي الاتحاد السعودي الاتحاد

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