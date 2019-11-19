ملخص وأهداف مباراة البرازيل ضد كوريا الجنوبية 3-0 الودية (فيديو)

ملخص وأهداف مباراة البرازيل ضد كوريا الجنوبية 3-0 الودية





تغلب منتخب البرازيل على نظيره الكوري الجنوبي بثلاثية نظيفة، اليوم الثلاثاء، في المباراة الودية التي جمعت بينهم على ملعب "محمد بن زايد" بمدينة أبو ظبي في الإمارات.





وسجل لوكاس باكيتا لاعب فريق فلامينجو الهدف الأول في الدقيقة 9 بداية اللقاء، بعد عرضية من رينان لودي ليضها باكيتا برأسية قوية داخل الشباك يفشل حارس كوريا الجنوبية في التصدي لها.





وأضاف فيليب كوتينيو الهدف الثاني لمنتخب السيليساو في الدقيقة 36، من ركلة حرة مباشرة على حدود منطقة الجزاء، لينتهي الشوط الأول بنتيجة 0/2 للسامبا.





وفي الشوط الثاني، اختتم دانيلو بثالث أهداف المباراة في الدقيقة 60 بتسديدة صاروخية من على حدود منطقة الجزاء، ليضعها أقصى يمين الحارس هيونوو، لينتهي اللقاء بنتيجة 0/3.





تشكيل مباراة البرازيل ضد كوريا الجنوبية الودية:-





وبدأ البرازيل مباراته أمام كوريا الجنوبية بنشكيل مكون من:-





حراسة المرمى: أليسون بيكر.





خط الدفاع: دانيلو - إيدير ميليتاو - تياجو سيلفا - أليكس ساندرو.





خط الوسط: لوكاس باكيتا - كاسيميرو - أرتور ميلو.





خط الهجوم: ويليان - روبيرتو فيرمينو - جيسوس.





وبدأ كوريا الجنوبية مباراته أمام البرازيل بنشكيل مكون من:-





حراسة المرمى: سيونج جي كيم.

خط الدفاع: يونج جون كيم - جين سو كيم - جونج سيونج هيون - لي يونج.

خط الوسط: نام تاي هي - مين جاي كيم - هوانج إن بيوم - جاي سونج لي.

خط الهجوم: هوانج وي جو - هيونج مين سون.



ويذكر أن المنتخب البرازيلي خسر أمام نظيره الأرجنتيني بهدف نظيف سجله الأسطورة الأرجنتينية ليونيل ميسي من ركلة جزاء، في المباراة الودية التي جمعتهما يوم الجمعة الماضي بالسعودية.



وعلى الجانب الآخر، تعادل المنتخب الكوري الجنوبي سلبيًا أمام المنتخب اللبناني يوم الخميس الماضي، في التصفيات الآسيوية المشتركة المؤهلة لنهائيات كأس آسيا 2023 بالصين وكأس العالم 2022 بقطر.





شاهد.. ملخص وأهداف مباراة البرازيل ضد كوريا الجنوبية الودية:-