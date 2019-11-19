بعد سقوط المتهمين.. نادي الشذوذ الجنسي والدعارة بمدينتي من الداخل (صور)

نجحت مباحث قسم التجمع الأول برئاسة المقدم تامر عبدالشافي والرائد إبراهيم منصور "رئيس مباحث مدينتي" بالقبض علي أكبر شبكة دعارة وشذوذ والعاب جنسية بإحدي الفيلات بمدينتي المتداول اسمها "نادي رجال مدينتي السري".





فمن خلال التحريات والدوريات المستمرة وردت معلومات إلي المقدم تامر عبدالشافي "رئيس مباحث قسم التجمع الأول" بقيام تشكيل مكون من ٥ أشخاص "رجال وسيدات" بتأجير فيلا سكنية بمدينتي لإدارة أعمال منافية للآداب والدعارة والسادية الجنسية والشذوذ والألعاب الجنسية مقابل 3000 جنيه للساعة.





وبتعليمات من كل من اللواء نبيل سليم - مدير الإدارة العامة لمباحث القاهرة واللواء محمد يوسف - مدير المباحث الجنائية والعميد عمرو إبراهيم - رئيس مباحث قطاع القاهرة الجديدة والعقيد سمير مجدي - مفتش فرقة القاهرة الجديدة.





وبعد التحريات اللازمة توجهت قوه بقياده الرائد إبراهيم منصور "رئيس مباحث مدينتي" إلي مقر الفيلا المستأجرة وتم ضبط ٣ أشخاص من التشكيل "شاب وفتاتين" وبحوزتهم "مبالغ ماليه وقفص وعليقه وكرابيج وكلابشات وأحزمة والعاب جنسية منافية للآداب".





وكذلك تم ضبط فيديوهات جنسية مسجله لجميع رواد وزوار نادي رجال السري بمدينتي، واعترف جميع المتهمين وذلك باستقطاب الشباب والبنات من خلال التواصل علي الواتساب وإرسال صور لاختيار الفتيات أو الرجال وكذلك عرض امتيازات النادي وتقديم الاختيارات، وذلك مقابل 3000 للساعة.





وجاري حاليا عمل اللازم لضبط باقي التشكيل، وجاري عرض المتهمين علي النيابة لاتخاذ اللازم.



