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"أمن الطرق" السعودي يصدر تحذيراً لقائدي المركبات أثناء هطول الأمطار

الثلاثاء 19/نوفمبر/2019 - 05:33 م
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أمن الطرق
أمن الطرق
الفجر السعودي
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وجهت القوات الخاصة لأمن الطرق، مساء اليوم الثلاثاء، تحذير إلى قائدي المركبات بمنطقة الرياض من السرعة أثناء هطول الأمطار.

وكتبت قوات أمن الطرق، تغريدة عبر حسابها الرسمي بموقع التدوينات القصيرة "تويتر"، قائلة: "يرجى من مستخدمي الطرق بمنطقة الرياض أخذ الحيطة والحذر وتهدئة السرعة؛ نظرًا لما تشهده بعض الطرق من أمطار متوسطة إلى غزيرة".

هذا وشهدت منطقة الرياض، يوم أمس الإثنين، أمطارًا رعدية ورياحًا مثيرة للأتربة وارتفاعًا في نسبة الرطوبة، والتي شملت طقس موسم الرياض، وذلك وفقًا لتوقعات الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة السعودية.

كما لفتت "هيئة الأرصاد" السعودية،  إلى أن طقس "موسم الرياض" شهد أمطارًا رعدية مصحوبة برياح نشطة مُثيرة للأتربة والغبار، وأن الرياح جنوبية غربية إلى جنوبية شرقية، وسرعتها 12-35 كم/ ساعة، لافتة إلى أن درجة الحرارة الكبرى 24 درجة والصغرى 15 درجة، بينما بلغت نسبة الرطوبة بـ"موسم الرياض" من 35 إلى 90%.

وتوقَّعت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، في تقريرها لطقس اليوم الثلاثاء، استمرار هطول الأمطار الرعدية مصحوبة برياح نشطة على عدة مناطق بالمملكة، مشيرة إلى أن الحالة الماطرة تشمل مناطق: جازان وعسير والباحة ومكة المكرمة، والأجزاء الساحلية من تلك المناطق.

وأضافت، أن هطول الأمطار الرعدية، يشمل أيضًا، مناطق: الشرقية والرياض، وأجزاء من منطقتي القصيم والمدينة المنورة، في حين يستمر انخفاض درجات الحرارة على شمال وأجزاء من وسط المملكة.

وحول حالة البحر الأحمر، أوضحت هيئة الأرصاد أن الرياح السطحية ستكون شرقية إلى شمالية غربية على الجزأين الشمالي والأوسط، وجنوبية شرقية إلى جنوبية على الجزء الجنوبي، بسرعة 18-40كم/ساعة، ويكون وارتفاع الموج بالبحر الأحمر من متر إلى مترين ونصف، وحالة البحر من متوسطة الموج إلى مائجة.

أما الخليج العربي، فستكون الرياح السطحية شرقية إلى جنوبية شرقية بسرعة 18-40كم/ساعة، وارتفاع الموج من متر إلى مترين، وحالة البحر متوسطة الموج إلى مائجة.

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الكلمات المفتاحية

المملكة المركبات السعودي الأمطار أمن الطرق

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