تركي آل شيخ: بلغت نسبة الفنادق المحجوزة خلال موسم الرياض 99٪



حيث نشر منشورًا عبر صفحته الشخصية على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، معلقًا: "السياح يتوافدون على موسم الرياض، بلغت نسبة الفنادق المحجوزة خلال موسم الرياض 99٪ ما يؤكد الإقبال الكبير على فعاليات الموسم الترفيهي".



وشهد موسم الرياض العديد من الحفلات لكبار النجوم في الوطن العربي منهم عمرو دياب، تامر عاشور، نانسي عجرم، عمرو مصطفي، تامر حسني، رامي صبري، شيرين عبد الوهاب، محمد رمضان، نجوي كرم.



وانطلقت فعاليات المهرجان في11 أكتوبر 2019، بلغ عدد أيامه منذ انطلاقه إلى 70 يوما، وطلب ولي العهد الأمير محمد بن سلمان بتمديده إلى أواخر يناير 2020 بعدما وصل عدد الزوار إلى أكثر من 7 ملايين.

أعرب معالي المستشار ترك آل الشيخ، رئيس هيئة الترفيه في المملكة العربية السعودية، عن سعادته الكبيرة بحالة الرواج التي شهدتها المملكة العربية السعودية.