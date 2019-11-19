Advertisements
Advertisements
Advertisements

تركي آل شيخ: بلغت نسبة الفنادق المحجوزة خلال موسم الرياض 99٪

الثلاثاء 19/نوفمبر/2019 - 04:49 م
Advertisements
تركي آل الشيخ
تركي آل الشيخ
هبة أحمد
Advertisements
أعرب معالي المستشار ترك آل الشيخ، رئيس هيئة الترفيه في المملكة العربية السعودية، عن سعادته الكبيرة بحالة الرواج التي شهدتها المملكة العربية السعودية.

حيث نشر منشورًا عبر صفحته الشخصية على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، معلقًا: "السياح يتوافدون على موسم الرياض، بلغت نسبة الفنادق المحجوزة خلال موسم الرياض 99٪ ما يؤكد الإقبال الكبير على فعاليات الموسم الترفيهي".

وشهد موسم الرياض العديد من الحفلات لكبار النجوم في الوطن العربي منهم عمرو دياب، تامر عاشور، نانسي عجرم، عمرو مصطفي، تامر حسني، رامي صبري، شيرين عبد الوهاب، محمد رمضان، نجوي كرم.

وانطلقت فعاليات المهرجان في11 أكتوبر 2019، بلغ عدد أيامه منذ انطلاقه إلى 70 يوما، وطلب ولي العهد الأمير محمد بن سلمان بتمديده إلى أواخر يناير 2020 بعدما وصل عدد الزوار إلى أكثر من 7 ملايين.
Advertisements

الكلمات المفتاحية

هيثم شاكر نجوم الفن مشاهير مزيكا كريم فهمي فن شادى سرور سينما دراما خبار الفن تركي إل شيخ المملكة القبض على الفنان محمد علي الفجر الفني اخر اخبار محمد علي أخبار الفنانين أخبار الفن اليوم

أخبار تهمك

«يلا شووت» NOW Ghana مشاهدة مباراة غانا وكوت ديفوار بث مباشر BEIN SPORT كورة جول ONLINE رابط طريق مصر LIVE

منذ ساعة و نصف

عاجل.. تصريح مثير من شوبير عن منتخب مصر وتشكيل البدري

منذ حوالي 6 ساعات

«يلا شووت» مشاهدة مباراة مصر وجنوب إفريقيا بث مباشر TIME SPORT كورة لايف YALLAKORA رابط ماتش مصر YouTube تايم سبورت

الآن

عاجل.. دار الإفتاء تعلن عن الوريث الشرعي الوحيد لـ هيثم أحمد زكي

منذ حوالي 4 ساعات

كورة لايف MATCH WEEK مشاهدة مباراة مصر وجنوب أفريقيا بث مباشر TIME SPORT يلا شوت beIN SPORT المفتوحة رابط ماتش مصر LIVE

الآن

TIME SPORT يوتيوب: مشاهدة مباراة مصر وجنوب إفريقيا بث مباشر «قناة مفتوحة» beIN SPORT YouTube مجانا بدون تقطيع

الآن

عاجل.. نجم شهير يعلن اعتزاله التمثيل ويتحول لداعية إسلامي

منذ حوالي 11 ساعة

عاجل.. أول تحرك قانوني ضد مطرب شهير وزوجته "رموا ولادهم في الشارع"

منذ حوالي 5 ساعات

عاجل.. أول تصريح من محمد غنيم على واقعة قيام زوجته بـالجمع بين زوجين

منذ يوم

نتيجة مباراة مصر وجزر القمر

منذ يوم

كورة اون لاين - YALLA SHOOT مشاهدة مباراة مصر وجزر القمر بث مباشر بدون تقطيع EGYPT LIVE ماتش مصر bein SPORT HD

منذ يوم

مشاهدة مباراة مصر وجنوب إفريقيا بث مباشر beIN SPORT المفتوحة.. شاهدة مباراة مصر ضد جنوب إفريقيا بث مباشر Time Sportمجانا

الآن

تغييرات بالجملة.. "الباز" يكشف كواليس التعديل الوزاري المرتقب

منذ حوالي 21 ساعة

«كول كورة اون live»: مشاهدة مباراة مصر وجزر القمر بث مباشر beIN المفتوحة هدف صلاح I7SRY رابط ماتش مصر اليوم SALAH

منذ يوم

صورة فاضحة لممثلة شهيرة مع مدربها الخاص داخل الجيم

منذ يومين

تابعونا الآن .. مشاهدة مباراة مصر وجزر القمر بث مباشر رابط مجاني bein sport

منذ يوم

موضوعات متعلقة

نانسي عجرم توجه رسالة شكر لـ تركي آل الشيخ

"بصورة سيلفي".. نانسي عجرم تغازل جمهورها

"حلو الفستان البدلة ده".. دينا الشربيني تخطف الأنظار في حفل Joy Awards موسم الرياض

بعد أيام قليلة من الإعلان.. نفاذ تذاكر حفل تامر حسني ونانسي عجرم بالسعودية

تركي آل الشيخ لمدير أعمال "حماقي": "بتشجع الأهلي.. يبقى هزعل منك" (فيديو)

لهذا السبب.. نانسي عجرم توجه الشكر لطلاب جامعة الدلتا

Advertisements

تصويت

هل تتوقع انخفاض سعر الدولار الفترة المقبلة ؟

هل تتوقع انخفاض سعر الدولار الفترة المقبلة ؟

الأكثر قراءة
03:59 م

«يلا شووت» NOW Ghana مشاهدة مباراة غانا وكوت ديفوار بث مباشر BEIN SPORT كورة جول ONLINE رابط طريق مصر LIVE

مشاهدة مباراة مصر وجنوب إفريقيا بث مباشر beIN SPORT المفتوحة.. شاهدة مباراة مصر ضد جنوب إفريقيا بث مباشر Time Sportمجانا

07:28 م

«يلا شووت» مشاهدة مباراة مصر وجنوب إفريقيا بث مباشر TIME SPORT كورة لايف YALLAKORA رابط ماتش مصر YouTube تايم سبورت

07:32 م

صورة فاضحة لممثلة شهيرة مع مدربها الخاص داخل الجيم

06:45 ص

TIME SPORT يوتيوب: مشاهدة مباراة مصر وجنوب إفريقيا بث مباشر «قناة مفتوحة» beIN SPORT YouTube مجانا بدون تقطيع

07:45 م

مقالات وكتاب

عادل حمودة
عادل حمودة

عادل حمودة يكتب من واشنطن: أسرار مباحثات الفرصة الأخيرة حول سد النهضة؟

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: حيتان الاحتكار يغلقون سوق العقارات

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: "خالد" دايما "منتصر"

ads
DMCA.com Protection Status